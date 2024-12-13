Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos teaser
Transforma tus ideas en visuales cautivadores utilizando avatares de IA y edición de arrastrar y soltar para compartir sin problemas en redes sociales.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Sumérgete en el futuro de la creación de vídeos con un teaser de 60 segundos hecho por IA y diseñado para los mercadólogos digitales. Aprovecha la función de IA de imagen a vídeo de HeyGen para transformar imágenes estáticas en visuales dinámicos, acompañados de una voz en off atractiva generada mediante tecnología de texto a voz. Este vídeo es ideal para captar la atención de audiencias en diversas plataformas de redes sociales, ofreciendo un estilo visual elegante y moderno.
Crea un vídeo promocional de 30 segundos que se dirija directamente a los profesionales creativos que buscan elevar su marca. Con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, puedes convertir tus ideas en un vídeo pulido de manera sencilla, incluyendo subtítulos para accesibilidad. El estilo visual vibrante y enérgico resonará con el público, haciéndolo perfecto para lanzamientos de productos y promociones de marca.
Capta la atención de tu audiencia con un video teaser de producto de 90 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas. Resalta las características únicas de tu producto utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, asegurando visuales de alta calidad que cautivan a los espectadores. El video combina un estilo visual profesional y al mismo tiempo accesible, lo que lo hace adecuado para compartir en canales de redes sociales y aumentar el reconocimiento de la marca.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Vídeo Nativo
Generación de vídeo de extremo a extremo
Construido con Estructura y Propósito
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de vídeos promocionales con herramientas impulsadas por IA, permitiéndote elaborar vídeos promocionales cautivadores sin esfuerzo. Aprovecha las capacidades de vídeos promocionales con IA, la edición de arrastrar y soltar, y las plantillas de vídeos promocionales para atraer al público en las redes sociales.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA.
Quickly produce compelling teaser videos that captivate audiences and drive engagement.
Genera videos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Effortlessly create eye-catching teaser videos tailored for social media platforms to boost visibility.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear un video teaser atractivo?
HeyGen ofrece una variedad de plantillas de videos promocionales y herramientas potenciadas por IA que facilitan la creación de videos promocionales atractivos. Con características como la edición de arrastrar y soltar y las capacidades de IA para convertir imágenes en videos, puedes crear contenido visualmente impresionante sin esfuerzo.
¿Qué hace único al creador de videos promocionales con IA de HeyGen?
HeyGen se destaca por sus avanzadas capacidades de video promocional con inteligencia artificial, incluyendo la conversión de texto a voz y la generación de voiceover. Estas características permiten una integración perfecta de audio y visuales, mejorando el impacto general de tu contenido promocional.
¿Se puede utilizar HeyGen para vídeos promocionales de productos?
¡Por supuesto! HeyGen es un excelente creador de vídeos promocionales, ofreciendo plantillas personalizables y controles de marca para crear vídeos de adelanto de productos que se alinean con la identidad de tu marca. Su biblioteca de medios y soporte de stock enriquecen aún más tu contenido de vídeo.
¿HeyGen soporta formatos de video para redes sociales?
Sí, HeyGen admite el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto, asegurando que tus videos promocionales estén optimizados para diversos canales de redes sociales. Esta característica ayuda a mantener la calidad y efectividad de tu contenido en diferentes plataformas.