Creador de Vídeos de Actualización de Equipo: Crea Vídeos de Equipo Atractivos Rápidamente
Crea sin esfuerzo vídeos de equipo profesionales usando nuestro editor de vídeo en línea con avatares de AI para actualizaciones dinámicas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es mejorar su presencia en línea sin necesidad de una "edición de vídeo" compleja. El vídeo debe ser enérgico y brillante, con una pista de fondo animada y texto claro en pantalla, hecho fácilmente navegable con los Subtítulos/captions de HeyGen y enriquecido con visuales de la biblioteca de Medios/soporte de stock. Esto empodera a los usuarios para crear vídeos profesionales a través de un "editor de vídeo en línea".
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a departamentos de RRHH, explicando nuevas políticas de la empresa o procedimientos de incorporación. El estilo visual y de audio debe ser informativo y amigable, asemejándose a un vídeo explicativo donde un "avatar de AI" narra claramente el contenido. Aprovecha la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para dar vida a los detalles de la política con facilidad, asegurando una "creación de vídeo" clara para temas complejos.
Diseña un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing, promoviendo el lanzamiento de un nuevo producto con contenido de "marketing de vídeo" convincente. El estilo visual debe ser rápido y moderno, incorporando superposiciones de texto audaces y una melodía pegajosa. Utiliza la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas y selecciona entre una gama de Plantillas y escenas profesionales para lograr un aspecto pulido, asegurando que los "vídeos profesionales" se desplieguen rápidamente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Comunicación Interna.
Crea actualizaciones de vídeo atractivas para mejorar la comprensión y retención de información clave por parte del equipo.
Entrega Mensajes Motivacionales al Equipo.
Produce contenido de vídeo inspirador para elevar el espíritu del equipo y celebrar logros de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos?
HeyGen ofrece un editor de vídeo intuitivo de arrastrar y soltar, facilitando la creación de vídeos profesionales sin necesidad de habilidades técnicas extensas. Puedes generar vídeos rápidamente a partir de texto, añadir avatares de AI y utilizar una rica biblioteca de medios para agilizar tu flujo de trabajo de creación de vídeos.
¿Puedo generar contenido de vídeo directamente desde texto con HeyGen?
Sí, HeyGen cuenta con avanzadas capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y locuciones realistas de manera eficiente. Esta poderosa herramienta mejora tu capacidad para crear vídeos rápida y efectivamente.
¿Qué herramientas de gestión de archivos y colaboración ofrece HeyGen para equipos?
HeyGen proporciona robustas características de gestión de archivos y revisión y aprobación, esenciales para un flujo de trabajo creativo dentro de los equipos. Nuestro editor de vídeo en línea soporta una colaboración fluida, asegurando que todos puedan contribuir a proyectos de vídeo profesional con facilidad.
¿HeyGen admite personalización de marca y varias opciones de exportación de vídeo?
Absolutamente, HeyGen permite un control de marca integral, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos profesionales se alineen con la identidad de tu marca. También puedes redimensionar fácilmente las relaciones de aspecto para diferentes plataformas y exportar contenido de vídeo de alta calidad adaptado a tus necesidades.