Crea una introducción de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, dirigida a un público profesional con un estilo visual moderno y amigable y una voz en off clara y acogedora. Utiliza los "avatares de AI" de HeyGen y "Texto a video desde guion" para elaborar bienvenidas personalizadas e información básica de la empresa de manera eficiente, convirtiéndolo en un "creador de videos de formación de equipos" ideal.

