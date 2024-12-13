Creador de Videos de Formación de Equipos: Crea Videos Atractivos para Empleados

Crea rápidamente videos de formación atractivos para la incorporación de empleados utilizando poderosos avatares de AI.

Crea una introducción de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, dirigida a un público profesional con un estilo visual moderno y amigable y una voz en off clara y acogedora. Utiliza los "avatares de AI" de HeyGen y "Texto a video desde guion" para elaborar bienvenidas personalizadas e información básica de la empresa de manera eficiente, convirtiéndolo en un "creador de videos de formación de equipos" ideal.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video instructivo conciso de 45 segundos detallando una nueva función de software, dirigido a los miembros actuales del equipo que necesitan una actualización rápida. El video debe tener una estética visual limpia y minimalista con música de fondo animada. Aprovecha los "Plantillas y escenas" de HeyGen para un aspecto pulido y emplea la "Generación de voz en off" para articular claramente los pasos, asegurando una solución efectiva de "creador de videos de formación".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video dinámico de 30 segundos sobre estrategias de comunicación efectiva, diseñado para que todos los empleados mejoren sus 'habilidades blandas'. Este video necesita un estilo visual energético e ilustrativo con audio motivacional. Incorpora "Subtítulos/captions" para asegurar la accesibilidad y utiliza la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para encontrar imágenes y metraje relevantes que realmente ayuden a "crear videos de formación" que resuenen.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un anuncio interno agudo de 20 segundos sobre una nueva actualización de política de la empresa para todo el personal, presentado con un estilo visual profesional y autoritario y una voz concisa e informativa. Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar el video para varios canales de comunicación interna y emplea "Texto a video desde guion" para una creación de contenido rápida, demostrando cómo los "videos instructivos" pueden desplegarse rápidamente para actualizaciones urgentes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar un Creador de Videos de Formación de Equipos

Produce sin esfuerzo videos de formación profesional para tu equipo con poderosas herramientas de AI, asegurando una comunicación clara y experiencias de aprendizaje consistentes.

1
Step 1
Crea Tu Video de Formación
Comienza tu video de formación seleccionando de una biblioteca de Plantillas y escenas profesionales para alinearte con tus objetivos de aprendizaje y crear videos de formación de manera eficiente.
2
Step 2
Añade Contenido Esencial
Integra tu contenido instructivo aprovechando la generación de voz en off o importando tus propios medios para ilustrar efectivamente los puntos clave de tu video de formación.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Utiliza los controles de Marca (logotipo, colores) para aplicar la identidad visual de tu empresa, ayudando a preservar tu marca y reforzar la consistencia corporativa en todos tus materiales de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Videos de Formación
Finaliza tu proyecto y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para preparar tus videos de formación para su distribución en varias plataformas, optimizando el aprendizaje del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Motivacional Inspirador

Produce videos motivacionales impactantes para aumentar la moral del equipo, alinear la cultura de la empresa e impulsar el rendimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de formación para empresas?

HeyGen actúa como un generador de videos de AI intuitivo, permitiendo a los usuarios crear videos de formación de manera eficiente a partir de guiones de texto. Puedes seleccionar fácilmente entre diversos avatares de AI y plantillas de videos de formación para iniciar la producción de tus videos de formación con un aspecto profesional.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para desarrollar contenido efectivo de incorporación de empleados?

HeyGen agiliza la incorporación de empleados proporcionando características robustas como la generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos. Las empresas pueden mantener una imagen de marca consistente utilizando los controles de marca de HeyGen para logotipos y colores en todos los videos instructivos.

¿Puede HeyGen servir como un creador de videos de formación integral para equipos de todos los tamaños?

Sí, HeyGen está diseñado como un poderoso creador de videos de formación de equipos, ofreciendo una amplia gama de plantillas de videos de formación y una rica biblioteca de medios para satisfacer diversas necesidades. Sus robustas funcionalidades de edición de video, incluyendo el redimensionamiento de relación de aspecto y opciones de exportación flexibles, apoyan la creación colaborativa de videos de formación.

¿Cómo puedo usar HeyGen para desarrollar rápidamente videos instructivos y contenido educativo?

HeyGen hace que la creación de videos de formación sea sencilla con su funcionalidad de texto a video, permitiéndote transformar guiones en visuales atractivos sin esfuerzo. Aprovecha las plantillas de videos de formación pre-diseñadas y la plataforma de video de AI de HeyGen para acelerar la creación de contenido, ahorrando tiempo valioso.

