Crea un vídeo de formación de 1 minuto para la incorporación de nuevos empleados corporativos, mostrando un estilo visual dinámico y profesional con elementos animados, complementado por una voz en off clara y amigable de AI. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las políticas clave de la empresa y usa la generación de voz en off para una narración coherente, haciendo que la información compleja sea fácilmente comprensible para la formación de incorporación.

Generar Vídeo