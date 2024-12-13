Generador de Vídeos de Formación de Equipo: Potencia el Aprendizaje del Equipo

Involucra a tu equipo con contenido de formación dinámico y avatares de AI realistas, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.

Crea un vídeo de formación de 1 minuto para la incorporación de nuevos empleados corporativos, mostrando un estilo visual dinámico y profesional con elementos animados, complementado por una voz en off clara y amigable de AI. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las políticas clave de la empresa y usa la generación de voz en off para una narración coherente, haciendo que la información compleja sea fácilmente comprensible para la formación de incorporación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un vídeo de formación sobre cumplimiento de 90 segundos dirigido a todo el personal de la empresa, adoptando un estilo visual informativo y conciso con puntos importantes resaltados por texto en pantalla. El audio debe ser autoritario, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir automáticamente documentos de cumplimiento escritos en contenido de vídeo atractivo, apoyado por subtítulos para accesibilidad, ayudando en la creación de vídeos multilingües para equipos diversos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de actualización de 2 minutos para el equipo de desarrollo de productos, empleando un estilo visual moderno y colaborativo que imita una sesión de compartición de pantalla con elementos gráficos integrados. El audio animado y claro debe guiar a los espectadores a través de los cambios recientes, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido y el soporte de la biblioteca de medios/stock para enriquecer la narrativa visual, asegurando actualizaciones eficientes de contenido de vídeo dentro de un entorno generador de vídeos de formación de equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un tutorial técnico de 1 minuto y 30 segundos para el personal de soporte técnico, utilizando un estilo visual claro y paso a paso que hace que los procedimientos complejos sean fáciles de seguir. Una voz en off calmada e instructiva, creada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, acompañará las imágenes, asegurando que esta formación técnica crucial pueda adaptarse fácilmente a diferentes necesidades de visualización usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, y hacerse accesible con subtítulos, impulsado por nuestro generador de vídeos AI.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación de Equipo

Crea rápidamente vídeos de formación atractivos y consistentes para tu equipo usando AI, asegurando que todos estén alineados e informados sin una producción extensa.

1
Step 1
Crea desde Texto o Plantillas
Comienza convirtiendo tu guion en un vídeo usando la conversión de texto a vídeo, o selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Selecciona Avatar AI y Voz en Off
Elige entre una amplia gama de Avatares AI para presentar tu contenido y genera voces en off AI profesionales en múltiples idiomas para adaptarse a tu audiencia.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Utiliza el editor de arrastrar y soltar para incorporar los logotipos y colores de tu marca, y enriquece tu formación con imágenes o vídeos de la biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Vídeos de Formación
Finaliza tu vídeo, ajusta las proporciones si es necesario, y expórtalo fácilmente para su distribución, incluyendo opciones como la exportación SCORM para la integración LMS para llegar efectivamente a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Materiales de Formación Complejos

Transforma temas intrincados en lecciones de vídeo claras y digeribles, haciendo que los conceptos de formación complejos sean más fáciles de entender y aplicar para los equipos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma de vídeo AI efectiva para la formación?

HeyGen es una plataforma de "vídeo AI" efectiva para "vídeos de formación" debido a sus capacidades de "Avatares AI" y "conversión de texto a vídeo". Esto permite a los usuarios generar rápidamente contenido profesional de "creador de vídeos de formación" sin necesidad de un amplio conocimiento de producción.

¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen está diseñado para una "integración LMS" sin problemas y cuenta con herramientas de "colaboración robustas" para equipos. Esto permite a las organizaciones desplegar y gestionar fácilmente "vídeos de formación" directamente dentro de su ecosistema existente de "plataforma de vídeo AI".

¿Cómo puede HeyGen apoyar contenido de formación multilingüe y adaptable?

HeyGen potencia la "creación de vídeos multilingües" con diversos "Voiceovers AI" y "subtítulos automáticos". Esta flexibilidad permite actualizaciones de "contenido de vídeo" sin esfuerzo para localizar "vídeos de formación" y mantener los recursos educativos actualizados en varias regiones.

¿Ofrece HeyGen características para una marca consistente en la formación corporativa?

Absolutamente. HeyGen proporciona "controles de marca" como logotipos y colores personalizados, junto con "plantillas de vídeo" profesionales, para asegurar que tus "vídeos de formación corporativa" mantengan la consistencia de la marca. Esto ayuda a "proteger la identidad" de tu marca en todos los "recursos educativos".

