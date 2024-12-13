creador de vídeos resumen de formación de equipo: Crea Resúmenes Atractivos Rápidamente

Crea sin esfuerzo vídeos de formación corporativa profesional. Usa nuestros avatares de AI para simplificar la incorporación de empleados y el aprendizaje y desarrollo.

Crea un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados, resumiendo los procedimientos esenciales de incorporación y la cultura de la empresa, dirigido directamente a los nuevos empleados. Este vídeo debe tener un estilo visual amigable y profesional con una voz en off cálida y alentadora, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera clara y acogedora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un resumen instructivo conciso de 90 segundos para una nueva función de software, dirigido específicamente a los miembros del equipo existentes para asegurar una adopción y competencia fluidas, sirviendo como una herramienta rápida de aprendizaje y desarrollo. El estilo visual debe ser moderno y limpio, incorporando gráficos animados con una pista de fondo animada y una voz en off precisa, potenciado eficientemente por la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una rápida generación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un resumen de formación corporativa integral de 2 minutos, diseñado para la gestión y líderes de equipo para resaltar los logros trimestrales clave e iniciativas estratégicas futuras, actuando efectivamente como un creador de vídeos de formación corporativa. Necesita un enfoque visual ejecutivo y basado en datos con narración profesional, mejorado por los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y comprensión en diversos entornos de visualización.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una breve actualización de cumplimiento de 45 segundos para todos los empleados, asegurando que todos estén al tanto de los cambios recientes en las políticas y requisitos legales. Este vídeo urgente pero accesible debe utilizar visuales simples y directos y una voz autoritaria, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de formación profesional para empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Resumen de Formación de Equipo

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en resúmenes de vídeo atractivos con AI, agilizando el aprendizaje y desarrollo para tu equipo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu contenido de formación o guion en HeyGen. Nuestra plataforma aprovecha el "Texto a vídeo desde guion" para generar instantáneamente escenas, sentando las bases para tu vídeo de formación de empleados.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de "avatares de AI" para representar a tus formadores o presentadores. También puedes utilizar nuestras plantillas de vídeo para establecer rápidamente el estilo visual de tu resumen de formación corporativa.
3
Step 3
Mejora con Voz y Accesibilidad
Genera narraciones con sonido natural usando "Generación de voz en off" en múltiples idiomas. Mejora aún más la accesibilidad y el compromiso de tu contenido de aprendizaje y desarrollo añadiendo subtítulos automáticamente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo resumen de formación de equipo aplicando "Controles de marca" con el logotipo y colores de tu empresa. Luego, exporta tu vídeo pulido en varios formatos de aspecto, listo para su distribución a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva la Motivación del Equipo

.

Produce vídeos resumen inspiradores que no solo transmitan información, sino que también eleven y motiven a los equipos después de las sesiones de formación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de creación de vídeos de formación?

HeyGen aprovecha la AI generativa y las capacidades de texto a vídeo desde guion, permitiendo a los usuarios producir sin esfuerzo vídeos de formación corporativa de alta calidad sin habilidades técnicas complejas. Esto incluye la generación automática de voz en off y el uso de avatares de AI para agilizar la creación de contenido.

¿Puede HeyGen generar vídeos de formación para empleados efectivos con avatares de AI?

Absolutamente. HeyGen proporciona un potente creador de vídeos de AI que te permite crear vídeos de formación para empleados atractivos utilizando avatares de AI realistas y plantillas de vídeo personalizables, perfectos para la incorporación o el aprendizaje y desarrollo.

¿Qué características ofrece HeyGen para la accesibilidad en el contenido de formación?

HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para todos tus vídeos de formación, mejorando la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas. Esto asegura que cada empleado pueda interactuar efectivamente con la salida de tu creador de vídeos resumen de formación de personal.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para la marca y personalización en vídeos de formación?

HeyGen te permite mantener la consistencia de la marca ofreciendo controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, dentro de sus plantillas de vídeo. Esto asegura que la salida de tu creador de vídeos de formación corporativa se alinee perfectamente con la identidad de tu organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo