Creador de Vídeos de Estándares del Equipo: Simplifica la Creación de Formación

Empodera a tus equipos de formación corporativa. Produce vídeos de introducción y formación sobre cumplimiento de manera más rápida con los avatares de IA de HeyGen.

Crea un vídeo de introducción de 1 minuto para nuevos empleados, diseñado para presentar los estándares básicos del equipo. Esta pieza de bienvenida debe contar con avatares de IA amigables que transmitan mensajes clave con una voz en off clara y optimista, estableciendo un tono positivo y profesional. El estilo visual debe ser limpio y acogedor, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una comunicación coherente. Esto ayuda a establecer de manera eficiente las expectativas iniciales y la cultura de la empresa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos para equipos de formación corporativa, delineando claramente las políticas esenciales. El vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario pero accesible con gráficos informativos, complementado por una voz en off profesional y subtítulos precisos para asegurar la máxima claridad y accesibilidad para todos los miembros del equipo. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para una producción optimizada, asegurando que todos los equipos de formación corporativa puedan absorber fácilmente información crítica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación de producto conciso de 90 segundos dirigido a equipos de ventas, mostrando las últimas características y estándares de servicio. Este vídeo requiere un estilo visual moderno y elegante con transiciones dinámicas e integración de medios de archivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen para resaltar los beneficios del producto. Una voz en off clara y explicativa debe acompañar a los visuales claros y al texto en pantalla, fácilmente generado a partir de un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, creando una herramienta educativa impactante para dominar los detalles del producto y mantener altos estándares de servicio.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un breve vídeo de comunicación interna de 45 segundos, actuando como una muestra de generador de vídeo de IA para las mejores prácticas en todos los departamentos. La estética visual debe ser dinámica y limpia, aprovechando elementos de estilo infográfico y avatares de IA atractivos para transmitir información rápidamente. Una voz en off amigable y las versátiles plantillas y escenas de HeyGen ayudarán a mantener una identidad de marca coherente, convirtiéndolo en una herramienta ideal para cualquier equipo interno que busque difundir rápidamente actualizaciones importantes y fomentar una cultura de mejores prácticas compartidas con una herramienta impulsada por IA.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Estándares del Equipo

Crea contenido de formación profesional y coherente para tu equipo con un generador de vídeo impulsado por IA intuitivo, optimizando tus esfuerzos de formación corporativa.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando de una biblioteca de **plantillas y escenas** profesionales para estructurar rápidamente tu contenido y asegurar un aspecto pulido para tus vídeos de formación.
2
Step 2
Genera Narración desde el Guion
Introduce fácilmente tu texto, y la plataforma utilizará **texto a vídeo desde guion** para crear voces en off de sonido natural para tu contenido.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Incorpora el aspecto de tu marca con **controles de marca (logotipo, colores)**, incluyendo tu logotipo y paletas de colores específicas, para tus vídeos de estándares del equipo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Utiliza **redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** para preparar tu contenido terminado para cualquier plataforma, facilitando su compartición con tus equipos de formación corporativa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Reforzar la Cultura y Valores de la Empresa

Desarrolla vídeos motivacionales y contenido orientado a valores para inculcar los estándares básicos de la empresa e inspirar eficazmente a los miembros del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación utilizando IA?

HeyGen utiliza avanzados avatares de IA y tecnología de texto a vídeo para generar sin esfuerzo vídeos de formación de alta calidad directamente desde un guion. Esta poderosa herramienta impulsada por IA transforma el contenido escrito en presentaciones visuales atractivas, simplificando significativamente el proceso de producción para los equipos.

¿Puede HeyGen asegurar que nuestro contenido de formación corporativa esté alineado con la marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos y herramientas de edición de vídeo, permitiendo a los equipos de formación corporativa personalizar completamente sus vídeos. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo y colores específicos de la marca, asegurando que todo el contenido, incluidos los subtítulos generados automáticamente, se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Qué capacidades de voz en off ofrece HeyGen para varios vídeos instructivos?

HeyGen cuenta con avanzadas capacidades de generación de voz en off, permitiéndote crear narraciones de sonido natural para todo tu contenido instructivo, como vídeos de formación de productos y de introducción. Estas herramientas impulsadas por IA aseguran un audio claro y coherente, eliminando la necesidad de equipos de grabación costosos o actores de voz.

¿Qué tan rápido puede HeyGen ayudar a producir un vídeo profesional de estándares del equipo?

HeyGen permite a los usuarios crear rápidamente vídeos profesionales de estándares del equipo utilizando plantillas de vídeo intuitivas y una interfaz fácil de usar. Este eficiente creador de vídeos reduce significativamente el tiempo de producción, permitiéndote producir vídeos de estándares de servicio de alta calidad en solo minutos.

