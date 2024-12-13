Generador de Vídeos de Destacados del Equipo: Muestra a Tu Personal Increíble

Aumenta la moral y las comunicaciones internas creando vídeos atractivos de destacados de empleados con generación de locuciones profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 60 segundos sobre la cultura de la empresa dirigido a posibles reclutas y seguidores en redes sociales, mostrando un entorno dinámico y colaborativo. Este vídeo debe contar con visuales vibrantes, cortes rápidos de interacciones del equipo y música de fondo animada, demostrando un lugar de trabajo moderno. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente clips diversos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un poderoso vídeo de 45 segundos de reconocimiento a empleados para la dirección de la empresa y todos los empleados, celebrando el reciente logro de un hito de proyecto exitoso por parte de un equipo. El estilo visual debe ser inspirador y celebratorio con música de fondo motivadora, presentando estadísticas clave del proyecto y citas de los miembros del equipo como superposiciones de texto. Asegura claridad y accesibilidad incorporando subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo integral de 2 minutos destacando a un empleado para comunicaciones internas, específicamente para la incorporación y vistas generales departamentales, detallando un rol técnico dentro de la organización. Este vídeo debe mantener un estilo instructivo y visualmente claro, con una locución experta explicando procesos complejos. Emplea la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir sin problemas información detallada en visuales atractivos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Destacados del Equipo

Crea vídeos atractivos de destacados de empleados sin esfuerzo para reconocer a tu equipo, aumentar la moral y mejorar las comunicaciones internas con plantillas profesionales y personalizables.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre nuestra diversa gama de "Plantillas y escenas" diseñadas específicamente para destacados de equipo. Estas "plantillas de vídeo" proporcionan un inicio profesional y eficiente.
2
Step 2
Añade Tu Contenido
Sube fácilmente "fotos y clips de vídeo" de tu miembro del equipo. Utiliza la "biblioteca de medios/soporte de stock" para incluir visuales adicionales o usa nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar.
3
Step 3
Aplica Mejoras
Personaliza tu vídeo con elementos atractivos. Usa la "generación de locuciones" para añadir narración personalizada o aprovecha las "funciones de IA" para texto y visuales dinámicos que destaquen a tu miembro del equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu "vídeo de destacados" y usa el "cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para varias plataformas. Comparte tu vídeo completado en "redes sociales" o canales internos para celebrar el éxito.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca las Contribuciones Clave de los Miembros del Equipo

.

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales para presentar a empleados estrella, sus roles y su impacto, mejorando la visibilidad y apreciación interna.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de un vídeo de destacados de empleados?

HeyGen utiliza funciones avanzadas de IA y plantillas personalizables para simplificar significativamente la creación de vídeos atractivos de destacados de empleados. Puedes convertir texto a vídeo sin esfuerzo e integrar locuciones generadas por IA para un resultado pulido y profesional adaptado a las comunicaciones internas.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para los vídeos de destacados del equipo?

HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y fuentes personalizadas en tus vídeos de destacados del equipo. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la cultura de tu empresa y fortalezca tu marca empleadora.

¿Puede HeyGen optimizar mis vídeos de destacados para diferentes plataformas, incluidas las redes sociales?

Absolutamente, el editor de vídeo de HeyGen permite un fácil cambio de tamaño de la relación de aspecto, haciendo que tus vídeos de destacados del equipo sean perfectos para varias plataformas de redes sociales y canales de comunicación interna. Además, HeyGen genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance.

¿Qué tan rápido puedo generar un vídeo de destacados de alta calidad usando las funciones de IA de HeyGen?

La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar de HeyGen, su extensa biblioteca de medios y sus plantillas fáciles de usar permiten la producción rápida de vídeos de destacados de alta calidad. Aprovecha nuestras funciones de IA y escenas preconstruidas para crear de manera eficiente contenido atractivo de reconocimiento de empleados o de creación de vídeos destacados de oficiales.

