Generador de Vídeos de Renovación de Equipo sin Esfuerzo para Entornos Laborales Modernos

Crea vídeos de formación corporativa atractivos con avatares de AI para aumentar el compromiso y la retención en tu equipo.

Crea un vídeo de formación de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados técnicos, explicando las funcionalidades principales de nuestro sistema propietario. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando gráficos animados y texto en pantalla para resaltar conceptos clave, complementado por una voz en off amigable y autoritaria de AI. Este vídeo debe aprovechar los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, actuando efectivamente como un generador de vídeos AI para vídeos de formación corporativa complejos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 90 segundos para usuarios técnicos existentes y gestores de producto, detallando la última actualización de características del software. Adopta un estilo visual moderno y limpio que incorpore grabaciones de pantalla y transiciones dinámicas para demostrar la funcionalidad, acompañado de una voz en off precisa e informativa generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen. Esto sirve como un uso eficiente de un editor de vídeo AI para producir vídeos de formación de alta calidad a partir de un guion conciso.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de actualización interna de 45 segundos para guiar a los líderes de equipo y creadores de contenido sobre las mejores prácticas para nuestro nuevo generador de vídeos de renovación de equipo. Este vídeo debe adoptar un estilo animado y visualmente atractivo, incorporando destacados de texto claros en pantalla y una voz enérgica. Utilizar la capacidad de Plantillas y escenas de HeyGen garantizará la consistencia de la marca y acelerará la creación de vídeos para estas actualizaciones cruciales.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una comunicación global de 1 minuto para todos los empleados internacionales y equipos de seguridad, explicando un nuevo protocolo de seguridad. El vídeo requiere un estilo visual autoritario e inclusivo a nivel global con visuales claros tipo infografía y audio multilingüe fluido. Aprovecha las voces en off de AI de HeyGen y los Subtítulos/captions para facilitar la creación de vídeos multilingües, asegurando vídeos de formación corporativa comprensivos para audiencias diversas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Renovación de Equipo

Produce eficientemente vídeos de renovación de equipo atractivos con herramientas impulsadas por AI, mejorando la comunicación y formación en tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu mensaje de renovación de equipo o delineando puntos clave. Este contenido forma la base para tu vídeo dinámico usando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI profesionales para representar visualmente tu mensaje. Esta función mejora el compromiso y la presencia de la marca.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra la marca de tu empresa usando nuestros controles de marca, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color. Esto asegura consistencia visual y refuerza tu mensaje.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo de renovación de equipo con una salida de vídeo de alta calidad, listo para compartir sin esfuerzo a través de canales de comunicación interna o redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Contenido Motivacional para el Equipo

.

Genera vídeos inspiradores impulsados por AI para sesiones de renovación de equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos AI?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de Texto a Vídeo para transformar tu guion en vídeos profesionales, simplificando el proceso de creación de vídeos con un esfuerzo mínimo.

¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores y otros elementos de marca directamente en tus plantillas de vídeo para vídeos de formación corporativa consistentes y más.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para la creación de vídeos multilingües?

HeyGen soporta una robusta creación de vídeos multilingües con diversas voces en off de AI, permitiendo a las empresas producir fácilmente vídeos de formación y comunicarse efectivamente con audiencias globales sin traducción manual.

¿Simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeos?

HeyGen actúa como un editor de vídeo AI intuitivo, permitiendo a los usuarios generar una salida de vídeo de alta calidad directamente desde un guion, reduciendo significativamente el tiempo y la complejidad típicamente asociados con la creación de vídeos tradicional.

