Crea un vídeo de formación de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados técnicos, explicando las funcionalidades principales de nuestro sistema propietario. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando gráficos animados y texto en pantalla para resaltar conceptos clave, complementado por una voz en off amigable y autoritaria de AI. Este vídeo debe aprovechar los avatares de AI de HeyGen para presentar la información, actuando efectivamente como un generador de vídeos AI para vídeos de formación corporativa complejos.

Generar Vídeo