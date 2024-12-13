Creador de Vídeos Promocionales de Equipo: Crea Vídeos de Equipo Atractivos Rápidamente

Impulsa la presencia de tu equipo con vídeos promocionales profesionales utilizando la generación de locuciones por IA de HeyGen.

Crea un "vídeo promocional de presentación del equipo" vibrante de 30 segundos, diseñado para clientes potenciales y nuevos empleados, mostrando tu talento diverso y la cultura de la empresa. Emplea un estilo visual enérgico con cortes rápidos, sonrisas amigables y una pista de fondo motivadora. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una introducción profesional y acogedora de tu equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de producto de 45 segundos que cautive a los propietarios de pequeñas empresas, destacando de manera concisa los beneficios y características únicas de un nuevo servicio. Este vídeo promocional debe adoptar una estética visual moderna y limpia con demostraciones claras y una locución profesional generada por IA. HeyGen facilita esto ofreciendo "Avatares de IA" y capacidades robustas de "Generación de locuciones" para una narración atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Para lograr un efecto verdaderamente impactante en los canales de redes sociales, diseña un vídeo promocional cautivador de 15 segundos destinado a captar instantáneamente la atención de los clientes potenciales. El estilo visual debe ser rápido y llamativo, con superposiciones de texto audaces y fáciles de leer y una banda sonora animada. Asegura el máximo alcance y accesibilidad en todas las plataformas aprovechando los "Subtítulos/captions" y "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Para clientes B2B que necesitan entender una característica o servicio de software complejo, un vídeo explicativo informativo de 60 segundos es ideal. Este vídeo de marketing requiere un estilo limpio, profesional y visualmente atractivo, incorporando visuales personalizados y material de archivo relevante. Comienza elaborando un guion conciso, luego deja que la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, complementada por su "Biblioteca de medios/soporte de stock", agilice el proceso de producción.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Equipo

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales de equipo atractivos con funciones potenciadas por IA, haciendo que tu marca brille en todos los canales de redes sociales.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para promociones de equipo, o empieza desde un lienzo en blanco para construir tu visión.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Sube los visuales de tu equipo, añade texto animado dinámico e integra elementos de marca para contar tu historia única de manera efectiva.
3
Step 3
Mejora con IA
Aprovecha las funciones de IA como los subtítulos automáticos para asegurar que tu mensaje sea claro y accesible para cada espectador.
4
Step 4
Comparte tu Vídeo Profesional
Utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para formatear perfectamente tu vídeo para varios canales de redes sociales, luego descárgalo y compártelo con tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Impacto con Historias de Éxito

.

Crea vídeos impactantes de testimonios de clientes e historias de éxito para generar confianza y demostrar el valor de tu equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos promocionales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos promocionales de alta calidad con su editor de vídeo intuitivo basado en IA y sus extensas plantillas. Los usuarios pueden crear fácilmente vídeos de marketing atractivos utilizando un editor de arrastrar y soltar, haciendo el proceso eficiente y accesible para todos los niveles de habilidad.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para personalizar vídeos de marketing?

HeyGen aprovecha características avanzadas de IA para ayudarte a crear vídeos personalizados que reflejen la identidad de tu marca. Puedes utilizar locuciones por IA, subtítulos automáticos y texto animado, junto con opciones para personalizar con logotipos de marca y estéticas consistentes, asegurando que tus vídeos de marketing destaquen.

¿Puede HeyGen ayudar a las pequeñas empresas a producir contenido de marketing diverso?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos promocionales ideal para pequeñas empresas y agencias de marketing que buscan hacer crecer su negocio. Soporta la creación de vídeos de marketing diversos, incluyendo vídeos explicativos, vídeos de demostración de productos y promociones corporativas, adecuados para todos los canales de redes sociales.

¿Cómo facilita HeyGen la producción rápida de vídeos promocionales de equipo?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos promocionales de equipo, permitiendo una producción rápida a través de su editor de vídeo basado en IA y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion. Puedes generar rápidamente vídeos personalizados aprovechando una vasta biblioteca de medios y varias plantillas, agilizando la creación de contenido.

