Creador de Vídeos de Procesos de Equipo para una Colaboración Fluida

Optimiza el flujo de trabajo de tu equipo y crea vídeos de formación o marketing impactantes utilizando nuestras plantillas y escenas intuitivas.

Desarrolla un vídeo de 60 segundos que demuestre un proceso interno del equipo para nuevos empleados, mostrando una colaboración fluida del equipo. Este vídeo, dirigido a nuevos miembros del equipo y RRHH, debe presentar un estilo visual profesional y animado con un tono amigable, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar a diversos oradores y generar una locución precisa que explique cada paso claramente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una presentación animada de 45 segundos para gestores de proyectos y equipos internos, diseñada para actualizarlos rápidamente sobre un nuevo flujo de trabajo o iniciativa. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y atractivo con texto informativo en pantalla y una música de fondo sutil, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para agilizar la creación de contenido y convertir texto en vídeo a partir de un guion sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos para partes interesadas externas o equipos de ventas, detallando cómo una nueva función de software mejora la colaboración del equipo y agiliza un proceso específico. El vídeo necesita un estilo visual moderno y elegante con una narración persuasiva y texto claro en pantalla, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y su biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer los visuales.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de celebración de 30 segundos para redes sociales o moral interna, mostrando el éxito reciente de un equipo o un aspecto divertido de su cultura laboral. Este vídeo, dirigido a los seguidores de las redes sociales de la empresa y empleados, debe tener un estilo visual energético e inspirador con música motivadora, y estar optimizado para varias plataformas usando la capacidad de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para asegurar una visualización perfecta en todas partes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Procesos de Equipo

Optimiza la creación de vídeos de procesos claros y atractivos con tu equipo, mejorando la colaboración y la consistencia del contenido.

1
Step 1
Crea vídeos atractivos
Inicia tu proyecto seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales para construir rápidamente el contenido deseado.
2
Step 2
Añade tu contenido único
Incorpora elementos dinámicos como avatares de IA o tus propias grabaciones de pantalla para personalizar tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica una marca profesional
Asegura el control de la marca personalizando fácilmente tu vídeo con los logotipos y colores de tu empresa, manteniendo la consistencia visual en todas las producciones.
4
Step 4
Exporta y comparte con facilidad
Facilita la colaboración eficiente del equipo compartiendo fácilmente tu proyecto, luego exporta tu vídeo de proceso terminado en el aspecto ideal para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

.

Aclara procesos de equipo complejos y mejora la comunicación interna con vídeos educativos fáciles de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para equipos?

HeyGen permite a los equipos crear vídeos de alta calidad sin esfuerzo, incluso para aquellos que no son creativos. Nuestro editor de vídeo en línea intuitivo, con su interfaz de arrastrar y soltar y vastas plantillas de vídeo, agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiendo una colaboración efectiva del equipo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing atractivos con avatares de IA?

¡Por supuesto! HeyGen te permite producir vídeos de marketing cautivadores utilizando avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo. Puedes personalizar estos avatares y elegir entre diversos estilos de vídeo para crear historias atractivas que resuenen con tu audiencia.

¿Qué características de marca ofrece HeyGen para estilos de vídeo corporativos?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote aplicar el logotipo de tu empresa, colores y estilos personalizados para mantener la consistencia de la marca en todos tus vídeos corporativos. Esto asegura que tu contenido siempre luzca profesional y acorde a la marca.

¿HeyGen mejora nuestros vídeos de formación y biblioteca de contenido?

Sí, HeyGen ofrece una rica biblioteca de medios de stock y plantillas de vídeo, facilitando la creación de vídeos de formación atractivos y presentaciones animadas. Puedes reutilizar contenido existente de manera eficiente y aprovechar las herramientas de vídeo de IA para optimizar tu proceso de creación de contenido y construir una biblioteca de contenido ilimitada.

