Creador de Vídeos de Procesos de Equipo para una Colaboración Fluida
Optimiza el flujo de trabajo de tu equipo y crea vídeos de formación o marketing impactantes utilizando nuestras plantillas y escenas intuitivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea una presentación animada de 45 segundos para gestores de proyectos y equipos internos, diseñada para actualizarlos rápidamente sobre un nuevo flujo de trabajo o iniciativa. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y atractivo con texto informativo en pantalla y una música de fondo sutil, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para agilizar la creación de contenido y convertir texto en vídeo a partir de un guion sin esfuerzo.
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos para partes interesadas externas o equipos de ventas, detallando cómo una nueva función de software mejora la colaboración del equipo y agiliza un proceso específico. El vídeo necesita un estilo visual moderno y elegante con una narración persuasiva y texto claro en pantalla, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y su biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer los visuales.
Imagina un vídeo de celebración de 30 segundos para redes sociales o moral interna, mostrando el éxito reciente de un equipo o un aspecto divertido de su cultura laboral. Este vídeo, dirigido a los seguidores de las redes sociales de la empresa y empleados, debe tener un estilo visual energético e inspirador con música motivadora, y estar optimizado para varias plataformas usando la capacidad de redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto de HeyGen para asegurar una visualización perfecta en todas partes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Más Cursos de Formación.
Optimiza la creación de cursos de formación para educar a los miembros del equipo de manera eficiente y consistente sobre varios procesos.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la comprensión y el recuerdo de los empleados sobre procesos esenciales a través de vídeos de formación atractivos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para equipos?
HeyGen permite a los equipos crear vídeos de alta calidad sin esfuerzo, incluso para aquellos que no son creativos. Nuestro editor de vídeo en línea intuitivo, con su interfaz de arrastrar y soltar y vastas plantillas de vídeo, agiliza el proceso de creación de vídeos, permitiendo una colaboración efectiva del equipo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing atractivos con avatares de IA?
¡Por supuesto! HeyGen te permite producir vídeos de marketing cautivadores utilizando avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo. Puedes personalizar estos avatares y elegir entre diversos estilos de vídeo para crear historias atractivas que resuenen con tu audiencia.
¿Qué características de marca ofrece HeyGen para estilos de vídeo corporativos?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote aplicar el logotipo de tu empresa, colores y estilos personalizados para mantener la consistencia de la marca en todos tus vídeos corporativos. Esto asegura que tu contenido siempre luzca profesional y acorde a la marca.
¿HeyGen mejora nuestros vídeos de formación y biblioteca de contenido?
Sí, HeyGen ofrece una rica biblioteca de medios de stock y plantillas de vídeo, facilitando la creación de vídeos de formación atractivos y presentaciones animadas. Puedes reutilizar contenido existente de manera eficiente y aprovechar las herramientas de vídeo de IA para optimizar tu proceso de creación de contenido y construir una biblioteca de contenido ilimitada.