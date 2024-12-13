Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos miembros del equipo, presentándoles procesos internos críticos con un estilo visual profesional y alentador, complementado por una voz clara generada por IA. Este vídeo debe contar con un avatar de IA que guíe a los espectadores a través de los pasos clave, aprovechando las capacidades de generación de avatares y voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia de incorporación consistente y amigable para los vídeos de formación.

