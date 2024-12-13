Creador de Vídeos de Rendimiento del Equipo: Mejora las Habilidades del Equipo con IA

Crea actualizaciones de equipo y vídeos de formación impactantes que involucren e impresionen, aprovechando avatares de IA realistas para presentaciones dinámicas.

Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para nuevos miembros del equipo, presentándoles procesos internos críticos con un estilo visual profesional y alentador, complementado por una voz clara generada por IA. Este vídeo debe contar con un avatar de IA que guíe a los espectadores a través de los pasos clave, aprovechando las capacidades de generación de avatares y voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia de incorporación consistente y amigable para los vídeos de formación.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo de actualización conciso de 1 minuto para los miembros existentes del equipo, detallando las recientes mejoras de software o cambios en el flujo de trabajo con un estilo visual moderno, informativo y atractivo, presentando texto en pantalla sincronizado con una voz en off precisa. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos/captions para comunicar eficazmente información compleja, fomentando una mejor colaboración en el equipo a través de la creación de vídeos con IA.
Crea un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a las partes interesadas internas y la dirección, mostrando los beneficios de una nueva herramienta interna con una estética visual pulida, corporativa y atractiva, incorporando medios de archivo profesionales y una voz en off dinámica. Este vídeo debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para producir rápidamente contenido de alta calidad que agilice la comunicación sobre nuevas herramientas de edición de vídeo y plantillas.
Produce un módulo de formación obligatorio de 2 minutos para todos los empleados, centrado en procedimientos críticos de cumplimiento SOC 2, presentado con un estilo visual serio pero accesible y una voz autoritaria y clara. El vídeo debe utilizar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas internas y su generación de voz en off para una entrega instructiva consistente, destacando el papel de un Agente de Vídeo IA en la formación técnica.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rendimiento del Equipo

Agiliza la creación de vídeos profesionales de rendimiento y formación del equipo con nuestra plataforma intuitiva de IA, diseñada para una colaboración fluida y una comunicación impactante.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando tu guion de vídeo o utilizando nuestras plantillas personalizables. Nuestras avanzadas herramientas de creación de vídeos con IA transforman tu texto en contenido de vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu mensaje. Estos avatares de IA, junto con voces en off naturales, aseguran que tus vídeos de rendimiento del equipo sean atractivos y profesionales.
3
Step 3
Personaliza con Branding
Aplica la identidad única de tu empresa utilizando controles de marca integrales. Añade fácilmente logotipos, selecciona colores de marca y refina escenas con nuestras herramientas de edición de vídeo fáciles de usar.
4
Step 4
Colabora y Comparte
Facilita la retroalimentación y aprobaciones sin problemas con características integradas de colaboración en equipo. Comparte fácilmente tus vídeos finalizados en varias plataformas para mejorar la comunicación y el compromiso del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Actualizaciones de Equipo Atractivas y Motivadoras

.

Produce vídeos motivacionales y actualizaciones de la empresa cautivadores con IA, fomentando una cultura de equipo positiva y promoviendo un mayor rendimiento y colaboración.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para equipos?

HeyGen permite a los equipos producir fácilmente vídeos profesionales utilizando avatares avanzados de IA y voz generada por IA. Su interfaz fácil de usar permite la creación de texto a vídeo directamente desde tu guion, haciendo accesible la creación de vídeos con IA.

¿Qué características técnicas apoyan la colaboración y seguridad del equipo en HeyGen?

HeyGen ofrece robustas características de colaboración en equipo dentro de espacios de trabajo en la nube seguros y dedicados, asegurando una gestión de proyectos eficiente. Nuestra plataforma prioriza la seguridad de los datos con cumplimiento SOC 2 e incluye controles administrativos esenciales para equipos empresariales.

¿Puede HeyGen integrar medios existentes y mantener la consistencia de la marca?

Absolutamente, HeyGen funciona como un creador de vídeos integral, permitiéndote subir tu propio material e integrarlo con nuestras capacidades de IA. Los controles avanzados de marca y el cambio de tamaño de aspecto aseguran que tu producción se alinee consistentemente con las directrices de tu marca en varias plataformas.

¿Cómo mejoran las herramientas de IA de HeyGen la calidad de producción de vídeos?

Las potentes herramientas de IA de HeyGen generan automáticamente voces en off de alta calidad y subtítulos y captions precisos. Esta tecnología finaliza subtítulos, tiempos y ritmos, agilizando significativamente el proceso de creación de vídeos y mejorando la calidad general de la producción.

