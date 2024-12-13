Creador de Vídeos de Rendimiento del Equipo: Mejora las Habilidades del Equipo con IA
Crea actualizaciones de equipo y vídeos de formación impactantes que involucren e impresionen, aprovechando avatares de IA realistas para presentaciones dinámicas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de actualización conciso de 1 minuto para los miembros existentes del equipo, detallando las recientes mejoras de software o cambios en el flujo de trabajo con un estilo visual moderno, informativo y atractivo, presentando texto en pantalla sincronizado con una voz en off precisa. Utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos/captions para comunicar eficazmente información compleja, fomentando una mejor colaboración en el equipo a través de la creación de vídeos con IA.
Crea un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a las partes interesadas internas y la dirección, mostrando los beneficios de una nueva herramienta interna con una estética visual pulida, corporativa y atractiva, incorporando medios de archivo profesionales y una voz en off dinámica. Este vídeo debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para producir rápidamente contenido de alta calidad que agilice la comunicación sobre nuevas herramientas de edición de vídeo y plantillas.
Produce un módulo de formación obligatorio de 2 minutos para todos los empleados, centrado en procedimientos críticos de cumplimiento SOC 2, presentado con un estilo visual serio pero accesible y una voz autoritaria y clara. El vídeo debe utilizar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas internas y su generación de voz en off para una entrega instructiva consistente, destacando el papel de un Agente de Vídeo IA en la formación técnica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación del Equipo.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos, aumentando significativamente el compromiso y la retención para mejorar el rendimiento y desarrollo de habilidades del equipo.
Amplía el Alcance de la Formación Interna.
Desarrolla cursos internos extensos con la creación de vídeos con IA, asegurando una amplia accesibilidad y un aprendizaje efectivo para cada miembro del equipo, independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para equipos?
HeyGen permite a los equipos producir fácilmente vídeos profesionales utilizando avatares avanzados de IA y voz generada por IA. Su interfaz fácil de usar permite la creación de texto a vídeo directamente desde tu guion, haciendo accesible la creación de vídeos con IA.
¿Qué características técnicas apoyan la colaboración y seguridad del equipo en HeyGen?
HeyGen ofrece robustas características de colaboración en equipo dentro de espacios de trabajo en la nube seguros y dedicados, asegurando una gestión de proyectos eficiente. Nuestra plataforma prioriza la seguridad de los datos con cumplimiento SOC 2 e incluye controles administrativos esenciales para equipos empresariales.
¿Puede HeyGen integrar medios existentes y mantener la consistencia de la marca?
Absolutamente, HeyGen funciona como un creador de vídeos integral, permitiéndote subir tu propio material e integrarlo con nuestras capacidades de IA. Los controles avanzados de marca y el cambio de tamaño de aspecto aseguran que tu producción se alinee consistentemente con las directrices de tu marca en varias plataformas.
¿Cómo mejoran las herramientas de IA de HeyGen la calidad de producción de vídeos?
Las potentes herramientas de IA de HeyGen generan automáticamente voces en off de alta calidad y subtítulos y captions precisos. Esta tecnología finaliza subtítulos, tiempos y ritmos, agilizando significativamente el proceso de creación de vídeos y mejorando la calidad general de la producción.