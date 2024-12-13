Diseña un vídeo de 60 segundos que demuestre cómo los profesionales de RRHH pueden presentar sin esfuerzo a sus nuevos empleados la estructura organizativa de la empresa utilizando HeyGen. El estilo visual debe ser cálido y profesional, con avatares de IA amigables saludando a los recién llegados, complementado por una generación de voz en off clara y acogedora. Destaca lo fácil que es crear una visión general atractiva que aclare los roles del equipo y las líneas de reporte.

Generar Vídeo