Generador de Incorporación de Equipos: Crea Viajes de Empleados Atractivos
Agiliza tu proceso de incorporación y crea planes personalizados para nuevos empleados con guías de vídeo cautivadoras generadas a partir de guiones de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Descubre el poder de crear vídeos atractivos y planes de incorporación personalizados para nuevos empleados en este vibrante clip de 45 segundos. Dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas y Líderes de Equipo, el vídeo debe adoptar un estilo visual amigable, acogedor y dinámico con un tono alentador, demostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden aportar un toque humano a la introducción de cada nuevo empleado.
Aprende a personalizar tu herramienta de incorporación y aprovecha las plantillas de incorporación predefinidas para una formación coherente en toda tu organización en un rápido vídeo instructivo de 30 segundos. Este contenido es para Profesionales de RRHH y Coordinadores de Formación, utilizando un estilo visual y de audio limpio, organizado y pulido para demostrar la eficiencia de la función de Plantillas y escenas de HeyGen.
Revela las capacidades de un generador integral de incorporación de equipos y herramienta de incorporación de empleados en una presentación animada de 50 segundos. Dirigido a Fundadores de Startups y Jefes de Departamento, el vídeo presentará un estilo visual innovador y motivador con un audio conciso, enfatizando cómo la generación de Locuciones de HeyGen puede producir rápidamente narraciones profesionales para módulos de formación esenciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Formación de Incorporación Escalable.
Produce eficientemente cursos de formación completos y coherentes para asegurar que cada nuevo empleado reciba información estandarizada y de alta calidad.
Mejora del Compromiso de Nuevos Empleados.
Utiliza contenido de vídeo generado por AI para aumentar significativamente el compromiso de los nuevos empleados y mejorar la retención de información a lo largo de su proceso de incorporación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como una herramienta efectiva de incorporación de empleados para nuevos contratados?
HeyGen es una herramienta de incorporación de empleados impulsada por AI que ayuda a los equipos de RRHH a crear vídeos atractivos para nuevos contratados. Puedes transformar guiones en contenido de vídeo visualmente atractivo con avatares de AI, agilizando tu proceso de incorporación.
¿Qué hace de HeyGen un generador de incorporación de equipos ideal para los equipos de RRHH?
HeyGen actúa como un poderoso generador de incorporación de equipos, permitiendo a los equipos de RRHH agilizar sin esfuerzo el proceso de incorporación. Sus capacidades de texto a vídeo permiten la rápida creación de módulos de formación coherentes y planes de incorporación personalizados a partir de guiones simples.
¿Puede HeyGen ayudar a crear Planes de Incorporación Personalizados con formación coherente?
Sí, HeyGen te permite crear Planes de Incorporación Personalizados mientras asegura experiencias de formación coherentes. Con plantillas personalizables y avatares de AI, puedes ofrecer vídeos adaptados y atractivos que reflejen la marca de tu empresa, convirtiéndolo en una excelente herramienta de incorporación de AI.
¿Cómo mejora la tecnología impulsada por AI de HeyGen el proceso de incorporación de empleados?
La tecnología impulsada por AI de HeyGen mejora todo el proceso de incorporación de empleados simplificando la creación de vídeos. Transforma texto en vídeos atractivos con avatares de AI realistas, convirtiéndolo en una herramienta de incorporación de AI fácil de usar y eficiente para ofrecer guías completas a nuevos contratados.