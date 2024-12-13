Generador de Incorporación de Equipos: Crea Viajes de Empleados Atractivos

Agiliza tu proceso de incorporación y crea planes personalizados para nuevos empleados con guías de vídeo cautivadoras generadas a partir de guiones de texto a vídeo.

Descubre cómo los equipos de RRHH pueden agilizar significativamente su proceso de incorporación con un dinámico vídeo de 60 segundos. Dirigido a Gerentes de RRHH y Especialistas en Incorporación, mostrando un estilo visual profesional y eficiente, acompañado de un audio claro y moderno, para resaltar la facilidad de convertir documentación extensa en contenido de vídeo atractivo utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Descubre el poder de crear vídeos atractivos y planes de incorporación personalizados para nuevos empleados en este vibrante clip de 45 segundos. Dirigido a Propietarios de Pequeñas Empresas y Líderes de Equipo, el vídeo debe adoptar un estilo visual amigable, acogedor y dinámico con un tono alentador, demostrando cómo los avatares de AI de HeyGen pueden aportar un toque humano a la introducción de cada nuevo empleado.
Prompt de Ejemplo 2
Aprende a personalizar tu herramienta de incorporación y aprovecha las plantillas de incorporación predefinidas para una formación coherente en toda tu organización en un rápido vídeo instructivo de 30 segundos. Este contenido es para Profesionales de RRHH y Coordinadores de Formación, utilizando un estilo visual y de audio limpio, organizado y pulido para demostrar la eficiencia de la función de Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Revela las capacidades de un generador integral de incorporación de equipos y herramienta de incorporación de empleados en una presentación animada de 50 segundos. Dirigido a Fundadores de Startups y Jefes de Departamento, el vídeo presentará un estilo visual innovador y motivador con un audio conciso, enfatizando cómo la generación de Locuciones de HeyGen puede producir rápidamente narraciones profesionales para módulos de formación esenciales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Incorporación de Equipos

Crea sin esfuerzo experiencias de incorporación atractivas y personalizadas para tus nuevos empleados con nuestra herramienta impulsada por AI, agilizando todo tu proceso.

1
Step 1
Crea Tu Plan de Incorporación
Comienza seleccionando entre plantillas de incorporación existentes o construye un plan de incorporación personalizado desde cero, definiendo módulos clave e información para tus nuevos empleados.
2
Step 2
Personaliza el Contenido con AI
Adapta tus planes de incorporación personalizados añadiendo contenido enriquecido, incluyendo vídeos atractivos generados directamente desde tus guiones utilizando la tecnología de texto a vídeo.
3
Step 3
Añade Documentos Esenciales
Integra todos los documentos necesarios, recursos y materiales de formación, facilitando el intercambio fluido de documentos y asegurando que los nuevos empleados tengan acceso a un centro de conocimiento completo.
4
Step 4
Comparte y Rastrea el Progreso
Distribuye fácilmente tu guía de incorporación completa a los nuevos empleados a través de una interfaz fácil de usar y rastrea el progreso de la incorporación para asegurar una integración suave y efectiva en tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Bienvenida Personalizada e Integración Cultural

.

Crea bienvenidas en vídeo inspiradoras y personalizadas desde el liderazgo para integrar a los nuevos miembros del equipo en la cultura de la empresa de manera fluida y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como una herramienta efectiva de incorporación de empleados para nuevos contratados?

HeyGen es una herramienta de incorporación de empleados impulsada por AI que ayuda a los equipos de RRHH a crear vídeos atractivos para nuevos contratados. Puedes transformar guiones en contenido de vídeo visualmente atractivo con avatares de AI, agilizando tu proceso de incorporación.

¿Qué hace de HeyGen un generador de incorporación de equipos ideal para los equipos de RRHH?

HeyGen actúa como un poderoso generador de incorporación de equipos, permitiendo a los equipos de RRHH agilizar sin esfuerzo el proceso de incorporación. Sus capacidades de texto a vídeo permiten la rápida creación de módulos de formación coherentes y planes de incorporación personalizados a partir de guiones simples.

¿Puede HeyGen ayudar a crear Planes de Incorporación Personalizados con formación coherente?

Sí, HeyGen te permite crear Planes de Incorporación Personalizados mientras asegura experiencias de formación coherentes. Con plantillas personalizables y avatares de AI, puedes ofrecer vídeos adaptados y atractivos que reflejen la marca de tu empresa, convirtiéndolo en una excelente herramienta de incorporación de AI.

¿Cómo mejora la tecnología impulsada por AI de HeyGen el proceso de incorporación de empleados?

La tecnología impulsada por AI de HeyGen mejora todo el proceso de incorporación de empleados simplificando la creación de vídeos. Transforma texto en vídeos atractivos con avatares de AI realistas, convirtiéndolo en una herramienta de incorporación de AI fácil de usar y eficiente para ofrecer guías completas a nuevos contratados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo