Creador de Videos de Presentación de Equipo: Muestra a Tu Equipo con Facilidad

Crea videos de presentación de equipo profesionales y atractivos con facilidad, aprovechando una vasta biblioteca de plantillas y escenas personalizables.

Crea un vibrante video de "presentación de equipo" de 45 segundos diseñado para nuevos empleados y clientes externos, mostrando a los miembros clave de tu equipo. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, utilizando cortes rápidos y una paleta de colores brillantes, complementado con una pista de audio instrumental animada. Utiliza los "Templates & scenes" de HeyGen para ensamblar rápidamente una bienvenida profesional y atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un elegante video de "Presentación" de 30 segundos para miembros individuales del equipo, dirigido a eventos de networking profesional o perfiles de LinkedIn. Este video debe presentar un estilo visual pulido y minimalista con animaciones sutiles y una voz en off clara y segura. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para crear una narrativa convincente y personalizada que destaque habilidades y experiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un atractivo video de "Reclutamiento" de 60 segundos destacando un departamento específico, dirigido a posibles candidatos y estudiantes universitarios. El video debe tener un estilo visual dinámico y auténtico, incorporando tomas espontáneas de la oficina y entrevistas, acompañado de música de fondo inspiradora. Asegura el máximo alcance y accesibilidad utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para todo el contenido hablado.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video informativo de "Presentación de Equipo" interno de 50 segundos presentando un equipo de proyecto recién formado a todos los empleados y jefes de departamento. El estilo visual y de audio debe ser profesional y claro, con gráficos limpios, superposiciones de texto concisas y una música de fondo calmada y autoritaria. Haz que esta introducción sea eficiente e impactante utilizando los "Avatares de AI" de HeyGen para transmitir mensajes clave sobre la misión del equipo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Presentación de Equipo

Crea videos de presentación de equipo convincentes y profesionales con facilidad, destacando las fortalezas y cultura únicas de tu equipo en solo unos simples pasos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra diversa colección de plantillas y escenas de video de presentación de equipo. Estos diseños predefinidos proporcionan un punto de partida profesional y eficiente para tu video.
2
Step 2
Personaliza con Contenido del Equipo
Personaliza tu video añadiendo fotos, nombres y roles de los miembros del equipo. Sube e integra fácilmente tus recursos visuales usando nuestra biblioteca de medios para alinearlos con tu marca.
3
Step 3
Añade Voz en Off
Da vida a la historia de tu equipo con una narración atractiva. Usa nuestra función de generación de voz en off para crear introducciones habladas con sonido natural para cada miembro del equipo o para todo el video.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Finaliza tu creación utilizando nuestras opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación. Produce un video de alta calidad listo para compartir en varias plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Atrae Talento

Crea presentaciones de equipo inspiradoras que motiven a posibles reclutas y ayuden a integrar a nuevos empleados en la cultura de tu empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de presentación de equipo atractivos con una marca consistente?

HeyGen ofrece una diversa colección de plantillas de video de presentación de equipo personalizables, permitiéndote diseñar rápidamente presentaciones cautivadoras. Puedes aplicar fácilmente tus elementos de marca, incluidos logotipos y colores, para mantener una apariencia profesional.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de videos de presentación de equipo efectivo para negocios modernos?

HeyGen aprovecha características avanzadas de AI, incluidos avatares de AI y generación de texto a video, para agilizar la creación de videos de presentación de equipo profesionales. Este enfoque innovador te ayuda a producir contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿Es fácil personalizar videos de presentación de equipo usando la plataforma de HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar con funcionalidad de arrastrar y soltar para una personalización sin problemas. Puedes personalizar tus videos añadiendo medios de nuestra extensa biblioteca de medios o subiendo tus propios recursos.

¿Puede HeyGen ayudar a añadir toques profesionales como subtítulos automáticos a los videos de presentación?

Absolutamente. HeyGen soporta subtítulos y captions automáticos, mejorando la accesibilidad y el compromiso para todos tus videos de presentación. Una vez completado, puedes exportar fácilmente tu video en alta resolución para compartirlo en varias plataformas.

