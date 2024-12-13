Generador de vídeos de presentación de equipo: Construye la Marca de tu Equipo

Crea vídeos de presentación de equipo impactantes. Nuestras extensas plantillas y escenas hacen que la creación sea rápida y sencilla para todos.

Crea un vibrante vídeo de presentación de equipo de 30 segundos que muestre el papel y la personalidad de un nuevo empleado, perfecto para presentaciones internas de empleados o un mensaje de bienvenida cálido. El estilo visual debe ser brillante y acogedor, acompañado de música de fondo amigable, utilizando eficazmente las diversas "Plantillas y escenas" de HeyGen para iniciar el proceso de creación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos que sirva como un generador dinámico de vídeos de presentación de equipo para todo un departamento, dirigido a los interesados de la empresa o un anuncio organizacional más amplio. El vídeo debe tener un estilo visual profesional pero accesible, mejorado por una "Generación de voz en off" clara y bien modulada para transmitir los logros y objetivos clave del equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un convincente vídeo de 60 segundos "Conoce al Equipo" para marketing en redes sociales, destinado a conectar con clientes potenciales y fomentar el reconocimiento de la marca. Este vídeo de alta calidad debe presentar segmentos personalizados para cada miembro del equipo, aprovechando los "Avatares de AI" de HeyGen para presentar datos clave y anécdotas de manera visualmente coherente y profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 15 segundos con el Creador de Intros que destaque el espíritu colaborativo y la experiencia de un equipo de proyecto, ideal para compartir rápidamente en redes sociales o como un segmento en una presentación más amplia. El estilo visual y de audio debe ser dinámico e inspirador, incorporando visuales dinámicos de la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para captar rápidamente la atención del público.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Presentación de Equipo

Crea vídeos de presentación de equipo cautivadores sin esfuerzo con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para mostrar la personalidad y experiencia de tu equipo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una amplia gama de "Plantillas de Vídeo de Presentación de Equipo" profesionalmente diseñadas para iniciar tu proyecto, o comienza con un lienzo en blanco para tener control creativo completo usando nuestras plantillas y escenas.
2
Step 2
Personaliza la Historia de tu Equipo
Utiliza el intuitivo "editor de arrastrar y soltar" para añadir fotos, vídeos y texto de tu equipo. Personaliza sin esfuerzo cada elemento para reflejar la identidad única de tu marca y equipo.
3
Step 3
Mejora con AI y Multimedia
Aumenta el atractivo de tu vídeo incorporando "características de AI" como la generación de voz en off o subtítulos automáticos. Añade "voces en off" profesionales para dar vida a la narrativa de tu equipo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de alta calidad y "descarga y comparte tu vídeo" fácilmente con tu audiencia. Nuestra plataforma admite varios redimensionamientos de relación de aspecto y exportaciones para un óptimo compartido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Crea vídeos de presentación de equipo inspiradores para fomentar el espíritu de equipo y motivar a los nuevos empleados, construyendo un ambiente de trabajo positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de presentación de equipo atractivos?

HeyGen ofrece un potente generador de vídeos de presentación de equipo con plantillas intuitivas y un editor de arrastrar y soltar, que te permite crear vídeos de alta calidad para presentaciones de empleados o introducciones de empresa sin esfuerzo. Puedes personalizarlos con el mensaje de tu marca, asegurando resultados profesionales y atractivos.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para crear vídeos de introducción atractivos?

HeyGen utiliza avanzadas características de AI para mejorar tu experiencia con el Creador de Intros, desde generar voces en off realistas hasta ofrecer animaciones de texto dinámicas. Esto te permite producir vídeos animados cautivadores rápidamente, perfectos para tu canal de YouTube o redes sociales.

¿Puedo personalizar los elementos de marca dentro de mis vídeos usando HeyGen?

¡Absolutamente! El Editor de Vídeos en Línea de HeyGen permite una amplia personalización, incluyendo la integración de tus propios logos, la selección de colores específicos de la marca y la elección de fuentes adecuadas. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con el mensaje y la identidad visual de tu marca.

¿HeyGen admite la inclusión de medios diversos en mi contenido de vídeo?

Sí, HeyGen proporciona una completa biblioteca de medios con acceso a una amplia gama de fotos y vídeos de stock para enriquecer la creación de tu contenido de vídeo. También puedes añadir música y texto fácilmente para mejorar aún más tu narrativa visual.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo