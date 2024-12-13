Generador de Vídeos del Manual del Equipo: Optimiza la Incorporación

Crea manuales de vídeo y módulos de formación atractivos y personalizables utilizando las plantillas y escenas intuitivas de HeyGen.

Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, utilizando el "generador de vídeos del manual del equipo" para explicar los valores clave de la empresa. El estilo visual debe ser cálido y profesional, con un avatar de AI que ofrezca un saludo amistoso, acompañado de una voz en off clara y atractiva generada dentro de HeyGen. Esto transformará la incorporación en una inspiración al hacer que las presentaciones iniciales sean memorables e informativas para todos los nuevos empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo conciso de 45 segundos explicando una nueva política de la empresa para los empleados actuales y los equipos de RRHH, utilizando el "creador de vídeos del manual del empleado" para asegurar claridad. El estilo visual y de audio debe ser informativo y autoritario pero accesible, incorporando gráficos limpios y la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir los detalles con precisión. Además, incluye subtítulos para mejorar la accesibilidad y comprensión de todos los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo inspirador de 30 segundos para la comunicación interna, dirigido a todos los empleados, mostrando los valores y la cultura fundamentales de nuestra empresa. El estilo visual debe ser vibrante y moderno, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para crear visuales atractivos. Una pista de fondo animada junto con una voz en off positiva ayudará a encender la creatividad y fomentar un sentido más fuerte de comunidad dentro del equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos que actúe como un "módulo de formación" derivado de una sección compleja del manual del equipo, destinado a educar a todos los empleados sobre un proceso específico. Este vídeo debe adoptar una presentación visual clara y paso a paso con anotaciones, generadas a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una entrega de información precisa, y apoyado por una voz en off profesional. El objetivo es proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y simplificar la comprensión de procedimientos complejos.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos del Manual del Equipo

Transforma sin esfuerzo tu manual del equipo estático en vídeos de incorporación atractivos impulsados por AI, optimizando flujos de trabajo y mejorando la comunicación interna para los equipos de RRHH.

1
Step 1
Selecciona o Crea tu Vídeo
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo o comienza desde cero, transformando manuales estáticos en vídeos de incorporación dinámicos y atractivos.
2
Step 2
Añade el Contenido de tu Manual
Pega el texto de tu manual, y nuestra generación de vídeo impulsada por AI creará automáticamente escenas. Integra avatares de AI para narrar tu contenido con un toque humano digital.
3
Step 3
Personaliza Elementos Visuales
Mejora tu vídeo utilizando controles de marca para alinearlo con la identidad de tu empresa. Esto ayuda a crear vídeos personalizables que resuenen con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Renderiza tu vídeo de alta calidad para exportarlo, luego compártelo fácilmente en tus plataformas. Esto optimizará la incorporación y fomentará experiencias personalizadas para los nuevos miembros del equipo.

Casos de Uso

Mejora la Comunicación Interna y la Cultura

Entrega mensajes inspiradores y refuerza la cultura de la empresa a través de vídeos atractivos dentro del manual del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar nuestro manual del equipo estático en un vídeo atractivo?

HeyGen es un generador de vídeos impulsado por AI que te permite transformar manuales del equipo y guías de usuario estáticos en vídeos de incorporación dinámicos y atractivos. Utiliza vídeos personalizables con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para encender la creatividad y crear experiencias de aprendizaje personalizadas para tu equipo.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar los vídeos del manual del empleado?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos del manual del empleado se alineen con la identidad de tu empresa. Puedes seleccionar entre una amplia gama de plantillas y escenas de vídeo, incorporar capturas de pantalla y usar avatares de AI para crear experiencias únicas y personalizadas para tu audiencia.

¿Cómo optimiza HeyGen la creación de módulos de formación y comunicación interna?

HeyGen mejora significativamente la eficiencia de los equipos de RRHH al proporcionar una plataforma intuitiva para crear documentación en vídeo, módulos de formación y actualizaciones de cumplimiento. Sus capacidades de generación de vídeo impulsadas por AI, incluyendo la generación de voz en off y subtítulos, mejoran el compromiso y ahorran tiempo valioso.

¿Puede HeyGen crear presentadores humanos digitales para nuestros vídeos de incorporación?

Sí, HeyGen cuenta con avanzados avatares de AI, esencialmente presentadores humanos digitales, que pueden integrarse sin problemas en tus vídeos de incorporación y materiales de formación. Estos avatares de AI entregan tu contenido con claridad y profesionalismo, ayudando a crear experiencias inmersivas y personalizadas para los nuevos empleados.

