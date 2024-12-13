Produce un vídeo de bienvenida de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, utilizando el "generador de vídeos del manual del equipo" para explicar los valores clave de la empresa. El estilo visual debe ser cálido y profesional, con un avatar de AI que ofrezca un saludo amistoso, acompañado de una voz en off clara y atractiva generada dentro de HeyGen. Esto transformará la incorporación en una inspiración al hacer que las presentaciones iniciales sean memorables e informativas para todos los nuevos empleados.

