Desbloquea la Historia de tu Equipo con Nuestro Generador de Vídeos de Cultura de Equipo
Aumenta el compromiso de los empleados y atrae a los candidatos ideales con vídeos de cultura de empresa atractivos que presentan avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Tu tarea es producir un vídeo dinámico de actualización de marketing de 60 segundos dirigido a equipos internos, mostrando una nueva característica del producto. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion para convertir rápidamente el texto de marketing en una presentación visual elegante y alineada con la marca, apoyada por música de fondo animada y elementos de marca personalizados.
Considera un vídeo de demostración atractivo de 45 segundos para creadores de contenido, que ilustre el poder de las plantillas y escenas de HeyGen. Este vídeo moderno y limpio debe resaltar cómo las plantillas de vídeo preconstruidas y una rica biblioteca de medios aceleran la creación de contenido, guiado por una voz en off clara y paso a paso.
Diseña un vídeo informativo vital de 1 minuto para comunicaciones internas globales y RRHH, enfatizando el papel crítico de los subtítulos automáticos. El estilo visual y de audio claro y global del vídeo debe transmitir eficazmente cómo los subtítulos garantizan la comprensión universal e inclusión en todos los anuncios de la empresa, especialmente para equipos distribuidos en múltiples idiomas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Incorporación y Formación.
Aumenta el compromiso y la retención de nuevos empleados y el desarrollo continuo del equipo con vídeos de formación impulsados por IA.
Desarrolla Módulos de Aprendizaje de Cultura de Empresa.
Crea rápidamente módulos de aprendizaje completos para compartir los valores y la cultura de la empresa globalmente entre los equipos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos usando Avatares de IA?
El potente generador de vídeos de IA de HeyGen transforma texto a vídeo desde el guion con avatares de IA fotorrealistas. Esta capacidad simplifica significativamente la producción de vídeos profesionales sin necesidad de cámaras o actores.
¿Puede HeyGen incorporar personalización de marca y ofrecer flexibilidad de edición?
Sí, HeyGen proporciona amplios controles de marca para integrar tu logo y colores de marca en cualquier vídeo. También puedes aprovechar una rica biblioteca de medios, varias plantillas de vídeo y herramientas de edición robustas para crear contenido pulido.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para alcanzar una audiencia global?
HeyGen admite la generación de contenido en múltiples idiomas e incluye automáticamente subtítulos. Esto asegura que tus vídeos sean accesibles e impactantes para diversas audiencias globales, mejorando la comprensión y el compromiso.
¿Funciona HeyGen como un generador efectivo de vídeos de cultura de empresa?
Absolutamente, HeyGen funciona como un excepcional Generador de Vídeos de Cultura de Empresa, permitiéndote crear contenido atractivo para la incorporación y formación o mostrar el espíritu único de tu marca. Sus capacidades de generador de vídeos de IA hacen que compartir la cultura de tu empresa sea convincente y eficiente.