Produce un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a probadores beta, demostrando la funcionalidad principal de una característica de software recientemente actualizada; el estilo visual y de audio debe ser atractivo y fácil de seguir, utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion y subtítulos claros para resaltar los pasos clave y crear vídeos de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de marketing de 45 segundos para clientes potenciales mostrando una actualización de producto, diseñado para distribución en redes sociales; apunta a un estilo visual moderno, vibrante y conciso con música de fondo animada, aprovechando plantillas y escenas disponibles y asegurando un redimensionamiento y exportación de aspecto óptimo para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados, presentándoles los protocolos de comunicación interna de la empresa y una nueva herramienta de gestión de proyectos; el estilo general debe ser instructivo y tranquilizador, utilizando soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar los visuales y empleando avatares de AI para facilitar una experiencia integral de creación de vídeos de comunicación de equipo para una creación de contenido efectiva.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Creadores de Vídeos de Comunicación de Equipo

Simplifica tus comunicaciones internas y empodera a tu equipo para crear vídeos atractivos con herramientas impulsadas por AI diseñadas para la eficiencia y el impacto.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando tu mensaje. Utiliza nuestro guionista AI para generar instantáneamente una base de vídeo, acelerando tu proceso de creación de vídeos AI.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo y personaliza tu mensaje con Avatares de AI realistas o sube tus propios medios para que coincidan con tu marca.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo añadiendo música de fondo, gráficos y personalización de marca. Usa la funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar para colocar fácilmente los elementos en tus escenas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos, luego expórtalo en varios formatos de aspecto para una colaboración y compartición sin problemas a través de tus canales de comunicación interna.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la edición y creación avanzada de vídeos sin requerir experiencia técnica?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con una interfaz intuitiva de "arrastrar y soltar", permitiendo a los usuarios combinar escenas y elementos sin esfuerzo. Sus potentes capacidades de AI, incluyendo "Avatares de AI" y "Texto a vídeo desde guion", habilitan funciones sofisticadas de "editor de vídeo" sin necesidad de conocimientos complejos de software.

¿Puede HeyGen apoyar los esfuerzos colaborativos de "creador de vídeos de comunicación de equipo" para grandes empresas?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un potente "creador de vídeos de comunicación de equipo" que agiliza la producción de vídeos para "equipos empresariales". Sus características colaborativas permiten una creación de contenido fluida para "comunicaciones internas" y diversas necesidades departamentales.

¿Cuáles son las capacidades principales de AI que ofrece HeyGen para la "creación de vídeos AI"?

HeyGen revoluciona la "creación de vídeos AI" ofreciendo "Avatares de AI" realistas y una generación avanzada de "texto a voz AI", convirtiendo guiones en narrativas atractivas. La plataforma también incluye un "guionista AI" para asistir en la "creación de contenido" eficiente, empoderando a los usuarios para producir rápidamente vídeos profesionales.

¿Cómo pueden las "plantillas de vídeo" y opciones de marca de HeyGen mejorar los "vídeos de marketing" y "vídeos para redes sociales"?

HeyGen proporciona una amplia gama de "plantillas de vídeo" profesionales que pueden personalizarse completamente con los "controles de marca" de tu empresa, incluyendo logotipos y colores. Esto permite la producción rápida de "vídeos de marketing" de alto impacto y "vídeos para redes sociales" atractivos que mantienen una identidad de marca consistente.

