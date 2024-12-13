Generador de Vídeos de Comunicación de Equipo para Equipos Modernos

Transforma guiones en vídeos dinámicos de comunicación de equipo con texto a vídeo impulsado por IA, mejorando el compromiso y la claridad.

Imagina un vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, mostrando cómo HeyGen actúa como el generador definitivo de vídeos de comunicación de equipo. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con una pista de audio animada, destacando la facilidad de crear contenido atractivo usando texto a vídeo desde guiones y avatares de IA realistas para agilizar actualizaciones y anuncios internos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 45 segundos para profesionales de marketing y creadores de contenido, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos atractivos. Adopta un estilo visual y de audio moderno y enérgico, enfatizando la amplia gama de plantillas y escenas y el rico soporte de biblioteca de medios/stock disponible para producir rápidamente campañas de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a departamentos de recursos humanos y gerentes de formación, ilustrando el poder de HeyGen en la creación de vídeos de formación impactantes. El tono debe ser amigable y autoritario, con una estética de marca consistente, aprovechando la generación de voz en off y subtítulos automáticos para experiencias de aprendizaje personalizadas con IA.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo motivacional de 30 segundos para gestores de proyectos y equipos remotos, enfocándose en cómo HeyGen mejora la colaboración para equipos globales. El estilo visual y de audio debe ser colaborativo y diverso, mostrando cómo el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto sin problemas y los avatares de IA personalizables permiten una comunicación consistente a través de diferentes plataformas y culturas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Comunicación de Equipo

Optimiza tu mensajería interna y crea vídeos atractivos y alineados con la marca para tu equipo con potentes herramientas de IA, mejorando la colaboración y la claridad.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de comunicación. La capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen generará automáticamente el borrador inicial del vídeo, aprovechando el poder de un generador de vídeos con IA.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas prediseñadas para representar visualmente tu mensaje, asegurando un aspecto consistente y profesional para tu equipo.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Refina tu vídeo con controles de personalización de marca y aprovecha la generación de voz en off para asegurar que tu mensaje se entregue de manera clara y consistente, usando nuestro creador de vídeos con IA.
4
Step 4
Comparte y Colabora
Una vez finalizado, exporta tu vídeo en varios formatos de relación de aspecto y colabora fácilmente con tu equipo en comentarios antes de distribuir tu comunicación pulida para uso interno.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Comunicaciones Internas Atractivas

.

Crea vídeos motivacionales e informativos impactantes para inspirar y conectar con tu equipo, fomentando una comunicación interna más fuerte.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo simplifica la creación de vídeos con IA?

HeyGen es un potente generador de vídeos con IA que transforma texto en vídeos profesionales con avatares y voces de IA realistas. Optimiza la creación de contenido, permitiendo a individuos y equipos producir vídeos de alta calidad de manera rápida y eficiente usando una interfaz fácil de usar.

¿Cómo facilita HeyGen la comunicación y colaboración efectiva del equipo?

HeyGen empodera a los equipos para colaborar sin problemas en proyectos de vídeo, permitiendo a múltiples usuarios crear y refinar contenido. Sirve como un intuitivo generador de vídeos de comunicación de equipo, asegurando mensajes consistentes y alineados con la marca a través de equipos globales mediante activos y flujos de trabajo compartidos.

¿Puedo usar HeyGen para generar vídeos desde texto con avatares de IA?

Sí, HeyGen sobresale como un generador de texto a vídeo con IA, permitiéndote ingresar guiones y seleccionar entre una diversa gama de avatares de IA. Esta capacidad incluye características avanzadas de clonación de voz y sincronización labial para contenido de vídeo altamente atractivo y personalizado.

¿Para qué tipos de contenido puedo usar el creador de vídeos con IA de HeyGen?

El versátil creador de vídeos con IA de HeyGen admite una amplia gama de creación de contenido, desde vídeos de marketing atractivos y vídeos explicativos detallados hasta vídeos de formación completos. Sus plantillas de marca y opciones de personalización aseguran que tus vídeos siempre se alineen con tu marca, adecuados para necesidades empresariales y de experiencia del cliente.

