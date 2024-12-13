Crea un vibrante vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas, mostrando actividades innovadoras de team building. El estilo visual debe ser brillante y caricaturesco, utilizando varios avatares de IA para representar a diversos miembros del equipo, complementado con una voz en off de IA alegre y amigable. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen y sus diversas plantillas y escenas facilitan la creación de contenido atractivo para team building.

