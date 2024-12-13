Crea un vídeo de presentación de equipo de 45 segundos diseñado para el equipo de ventas interno, introduciendo nuevas características del producto. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando superposiciones de texto dinámicas y animaciones limpias, mientras que el audio debe ser una locución enérgica y clara. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para transmitir el mensaje de manera consistente y atractiva, asegurando que todos los equipos internos estén actualizados y motivados.

