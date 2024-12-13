Creador de Vídeos de Anuncios de Equipo: Crea Actualizaciones Atractivas
Diseña anuncios de equipo atractivos rápidamente usando plantillas diseñadas profesionalmente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un anuncio de lanzamiento de producto interno de 60 segundos, enérgico e informativo, para los jefes de departamento y partes interesadas del proyecto. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para mostrar características clave con visuales modernos y una banda sonora animada, perfecta para un vídeo de anuncio dinámico.
Produce un vídeo de anuncio de 30 segundos, alentador y celebratorio, para compartir un hito significativo de la empresa con toda la compañía y socios externos. Emplea la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear animaciones de texto dinámicas y asegura claridad con subtítulos/captions automáticos, transmitiendo un mensaje inspirador.
Diseña un vídeo claro y conciso de 50 segundos para comunicar una actualización o recordatorio de política importante a todos los empleados. Usa un avatar de AI para entregar el mensaje con un tono autoritario pero accesible, asegurando que el vídeo sea accesible en varias plataformas mediante el cambio de relación de aspecto y exportaciones, haciendo de este un proceso eficiente de creación de vídeos de anuncio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación Interna.
Usa AI para crear vídeos dinámicos que aumenten el compromiso en la formación del equipo y mejoren la retención del conocimiento.
Inspira la Moral del Equipo.
Produce vídeos inspiradores y motivacionales para elevar la moral del equipo y reforzar los valores de la empresa.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de anuncios de equipo?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de anuncios de equipo atractivos con su editor de vídeo AI intuitivo. Puedes utilizar plantillas personalizables, convertir texto a vídeo al instante e incluso presentar avatares de AI realistas para transmitir tu mensaje de manera efectiva.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos promocionales profesionales?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores y elementos visuales específicos en tus vídeos promocionales. Con plantillas personalizables y acceso a fotos, vídeos y música de stock, tu contenido siempre se alineará con la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen producir vídeos de anuncios de alta calidad para varias plataformas?
Absolutamente. La plataforma impulsada por AI de HeyGen genera vídeos de anuncios de alta calidad, listos para compartir en redes sociales y otros canales. Incluye características como subtítulos y captions automáticos, y cambio de relación de aspecto para asegurar que tu mensaje se presente perfectamente en todas partes.
¿Cómo mejoran los avatares de AI y las voces en off de HeyGen los anuncios en vídeo?
Los sofisticados avatares de AI de HeyGen y la avanzada generación de voces en off transforman texto simple en anuncios de vídeo dinámicos. Esto te permite crear vídeos profesionales con voces en off que suenan humanas directamente desde tu guion, ahorrando tiempo y recursos en filmaciones tradicionales.