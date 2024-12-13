Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para líderes técnicos y gestores de proyectos, mostrando cómo HeyGen funciona como un potente generador de vídeos para la alineación del equipo. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando la compartición de pantalla combinada con visualizaciones de datos en pantalla, complementado por una voz en off de IA segura y articulada. Este vídeo demostrará la integración fluida de avatares de IA para personalizar actualizaciones técnicas complejas, asegurando que todos los equipos de ingeniería estén en la misma página.

