Imagina un proyecto de "creador de vídeos de presentación de profesores" de 45 segundos donde un maestro de primaria se presenta a sí mismo y sus expectativas de clase a los nuevos estudiantes y sus padres para el próximo año. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor, con colores brillantes y texto en pantalla amigable, acompañado de una pista de audio animada y alentadora. Utiliza los "avatares de AI" de HeyGen para crear una representación digital del profesor que sea profesional y cercana, asegurando una presencia consistente y accesible.

