Creador de Vídeos de Actualización de Tareas para Comunicar Progreso al Instante

Aprovecha los avatares AI para entregar tus actualizaciones de tareas visualmente, aumentando el compromiso y asegurando que cada miembro del equipo reciba el mensaje.

Imagina crear un vídeo de actualización de tareas de 1 minuto para tus compañeros de equipo o gestores de proyectos, entregando una actualización crucial de software con claridad y profesionalismo. Este vídeo debe presentar un estilo visual directo y limpio y una locución clara y profesional, asegurando que cada detalle técnico sea fácilmente comprensible. Aprovecha la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para garantizar accesibilidad y comprensión, haciendo que la información compleja sea sencilla para todos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a nuevos empleados o usuarios de software, diseñado para guiarlos a través de una característica o herramienta específica. El vídeo empleará un estilo visual y auditivo atractivo, similar a un tutorial, utilizando los "Avatares AI" de HeyGen para presentar la información de manera amigable y coherente. Asegura una comprensión nítida mediante la "Generación de locuciones", creando una guía clara y profesional para una integración sin problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un informe de estado de proyecto de 2 minutos para partes interesadas o clientes, enfatizando el progreso y los próximos pasos en un estilo visual y auditivo pulido y orientado a los negocios. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer una apariencia y sensación profesional, y agiliza la creación de contenido generando el vídeo directamente desde tu guion usando "Texto a vídeo desde guion", haciendo que los informes complejos sean atractivos y fáciles de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 45 segundos destacando una característica o guía de solución de problemas adaptada para personal de soporte técnico o usuarios finales que buscan soluciones rápidas a un problema común. Este vídeo requiere un enfoque conciso, centrado en el problema-solución con explicaciones visuales claras. Mejora la comprensión y accesibilidad incorporando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para todo el contenido hablado, y enriquece la narrativa visual con imágenes relevantes de su "Biblioteca de medios/soporte de stock".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización de Tareas

Transforma rápidamente tus actualizaciones de tareas en vídeos atractivos. Comunica el progreso, comparte información clave y mantén a tu equipo informado con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo tu actualización de tareas. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar instantáneamente un borrador de vídeo a partir de tu texto.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona de una amplia gama de "avatares AI" para presentar tu actualización. Esto añade un toque profesional y humano sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Aplica Locuciones Profesionales
Mejora la claridad y el compromiso con la "Generación de locuciones" de alta calidad. Asegura que tu mensaje se entregue efectivamente a tu equipo.
4
Step 4
Exporta con Subtítulos
Finaliza tu vídeo de actualización, añadiendo "Subtítulos/captions" para accesibilidad y mejor comprensión, luego compártelo fácilmente con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito

.

Comunica efectivamente los triunfos del proyecto y el éxito del cliente con vídeos atractivos impulsados por AI, construyendo confianza y demostrando valor.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos dinámicos impulsados por AI?

Sí, HeyGen sobresale en la "creación de vídeos impulsados por AI", permitiéndote transformar tus guiones de texto directamente en vídeos atractivos. Simplemente introduce tu contenido, y la plataforma "generará el vídeo a partir de un simple prompt", completo con visuales dinámicos y un avatar AI.

¿Cómo apoya HeyGen la accesibilidad de vídeos con audio y subtítulos?

HeyGen proporciona robustas características "técnicas" para mejorar la accesibilidad, incluyendo "soporte de subtítulos cerrados autogenerados" y "locuciones de sonido profesional" para todos tus vídeos. Nuestra plataforma ofrece una "generación de locuciones" y "subtítulos/captions" sin problemas para asegurar que tu contenido sea claro y llegue a una audiencia más amplia.

¿Qué opciones de exportación e integración están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece amplias "capacidades de exportación", permitiéndote renderizar tus vídeos en varios formatos y resoluciones, incluyendo "exportación en 4K". Esto asegura que tu contenido sea siempre de alta calidad y compatible con tus "integraciones" y flujos de trabajo existentes, haciendo que el "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" sea sencillo.

¿Permite HeyGen la personalización de marca con avatares AI?

Sí, HeyGen proporciona avanzados "controles de marca" que te permiten integrar sin problemas el logo de tu empresa, colores y otros elementos personalizados en tus vídeos con "avatares AI". Esto asegura que cada "compartición personalizada de marca" se alinee perfectamente con la identidad de tu marca para un resultado profesional y consistente.

