El Mejor Creador de Vídeos de Desarrollo de Talento para Equipos de L&D

Mejora la retención de conocimiento y el desarrollo de habilidades. Produce fácilmente vídeos de formación atractivos con avatares de AI para equipos de L&D.

Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, utilizando un estilo visual profesional pero amigable con una narración clara para introducir los aspectos clave de la incorporación de empleados. Este vídeo debe utilizar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para establecer rápidamente una identidad de marca cohesiva, asegurando una buena primera impresión para todos los nuevos miembros del equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Los equipos de L&D pueden producir un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a empleados existentes para el desarrollo de habilidades, adoptando una estética visual moderna y atractiva con transiciones dinámicas y una voz en off alentadora de AI. Este vídeo demostrará efectivamente una nueva característica o técnica de software, utilizando los "Avatares de AI" de HeyGen para entregar el contenido de manera personal y consistente, aumentando el compromiso con el aprendizaje.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para todo el personal, destinado a mejorar la retención de conocimiento de políticas críticas de la empresa a través de contenido de vídeo atractivo. Este vídeo debe emplear un estilo visual vibrante tipo infografía con música de fondo animada e instrucciones habladas precisas, elaborado eficientemente usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar una política escrita en un resumen visual fácilmente digerible.
Desarrolla un vídeo inspirador de 75 segundos que muestre el compromiso de la empresa como creador de vídeos de desarrollo de talento para partes interesadas externas y posibles reclutas. El estilo visual debe ser elegante y de alta producción, complementado con música instrumental motivadora, articulando claramente las oportunidades de crecimiento. Asegura la accesibilidad y un mayor alcance generando automáticamente "Subtítulos/captions" dentro de HeyGen para este mensaje aspiracional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Desarrollo de Talento

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades, asegurando una alta retención de conocimiento con producción impulsada por AI.

1
Step 1
Convertir Texto a Vídeo
Comienza introduciendo tu guion de formación. Nuestra capacidad avanzada de texto a vídeo transforma tu contenido en un vídeo dinámico en minutos.
2
Step 2
Seleccionar un Avatar de AI
Elige entre una diversa selección de avatares de AI para actuar como tu presentador en pantalla, añadiendo un toque humano a tus vídeos de formación de empleados.
3
Step 3
Generar Voces en Off de AI
Mejora tu vídeo con voces en off de AI realistas en varios idiomas, asegurando una narración clara y consistente para todos tus aprendices.
4
Step 4
Aplicar Marca y Exportar
Personaliza tu contenido con controles de marca, añadiendo tu logo y colores corporativos, luego exporta tu vídeo pulido para compartir sin problemas y desarrollar habilidades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimizar la Transferencia de Conocimiento y SOPs

.

Simplifica conceptos complejos y Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) en tutoriales de vídeo claros y concisos, mejorando la comprensión y la eficiencia operativa para los equipos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos?

HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos de formación atractivos al transformar texto en vídeos profesionales con avatares de AI y voces en off realistas de AI. Su plataforma intuitiva y plantillas de vídeo listas para usar permiten a los equipos de L&D producir contenido de alta calidad rápidamente para la formación de empleados y el desarrollo de habilidades.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma efectiva de producción de vídeos de AI para L&D?

HeyGen sirve como una poderosa plataforma de producción de vídeos de AI, permitiendo a los equipos de L&D convertir guiones en contenido de vídeo dinámico utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo y avatares de AI personalizables. Ofrece controles de marca robustos para mantener la consistencia, lo que la hace ideal para crear contenido profesional de desarrollo de talento.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la retención de conocimiento en la formación de empleados?

Sí, HeyGen mejora la retención de conocimiento durante la formación de empleados al permitir a los creadores producir contenido de vídeo altamente atractivo que captura la atención de manera más efectiva que los métodos tradicionales. La naturaleza visual de los vídeos generados por AI, perfecta para ilustrar SOPs y apoyar el desarrollo de habilidades, ayuda a una mejor comprensión y recuerdo para los empleados.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos de marca para el desarrollo de talento con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir rápidamente vídeos de marca para el desarrollo de talento utilizando sus eficientes herramientas de creación de vídeos, plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos. Las capacidades de la plataforma, incluidas las Traducciones con un Clic, reducen significativamente el tiempo de producción, posicionando a HeyGen como un poderoso creador de vídeos de desarrollo de talento.

