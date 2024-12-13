Generador de Vídeos de Desarrollo de Talento: Crea Formación Atractiva

Genera vídeos de formación para empleados atractivos al instante usando plantillas profesionales, sin necesidad de habilidades de edición.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados en una empresa tecnológica vibrante, presentándoles la cultura de la empresa y los valores clave. Este vídeo debe contar con avatares de IA amigables que presenten la información principal en un estilo visual moderno y optimista, complementado por una voz en off clara y alentadora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para el desarrollo de habilidades dirigido a empleados existentes que aprenden una nueva función dentro de un software de gestión de proyectos. El estilo visual y de audio debe ser limpio, instructivo y profesional, utilizando texto a vídeo desde un guion para transmitir rápidamente instrucciones paso a paso con subtítulos de apoyo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 60 segundos destinado a todos los empleados de la empresa que requieren actualizaciones anuales obligatorias de políticas. Emplea un estilo visual formal pero atractivo, similar a una infografía animada, apoyado por una voz en off autoritaria pero calmada, aprovechando las plantillas y escenas extensas de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo motivacional de 50 segundos dirigido a gerentes de nivel medio y líderes de equipo, entregando un mensaje inspirador sobre fomentar la colaboración y el crecimiento del equipo. El estilo visual debe ser cinematográfico y edificante, utilizando imágenes de archivo poderosas de la biblioteca de medios/soporte de stock, y exportado con un redimensionamiento de aspecto óptimo para varias plataformas, creando un vídeo de formación atractivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Desarrollo de Talento

Produce rápidamente vídeos atractivos de desarrollo de talento y e-learning con IA, optimizando tu proceso de formación desde el guion hasta la pantalla en solo unos pasos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Nuestro generador transforma tu texto en un vídeo dinámico, sirviendo como base para un desarrollo de habilidades efectivo a través de la tecnología de texto a vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Escena
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu material. Combínalos con escenas y plantillas adecuadas, mejorando el compromiso del aprendiz para tu formación de empleados.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Mejora tu vídeo con voces en off profesionales de IA, asegurando una comunicación clara. Aplica el logotipo y colores únicos de tu marca, haciendo que tu contenido de aprendizaje sea visualmente coherente para el desarrollo de habilidades.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu proyecto y exporta tu vídeo de formación atractivo en el aspecto deseado. Está listo para una integración perfecta en tu LMS o para compartir en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Formación Complejos

.

Transforma temas intrincados en vídeos de IA fáciles de entender, mejorando la comprensión para el desarrollo de habilidades críticas y el cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos?

HeyGen es un generador de vídeos de IA avanzado diseñado para producir sin esfuerzo vídeos de formación de alta calidad y contenido de e-learning integral. Su interfaz fácil de usar permite a cualquiera crear vídeos de formación atractivos, reduciendo significativamente la necesidad de habilidades de edición tradicionales.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para una formación y desarrollo de habilidades efectivos?

Absolutamente. HeyGen te permite desplegar avatares de IA realistas que mejoran los programas de formación y desarrollo de habilidades de los empleados. Estos avatares de IA proporcionan una presentación dinámica y coherente para tus vídeos de desarrollo de talento, aumentando el compromiso y la comprensión en todos los módulos de aprendizaje.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para generar vídeos de formación en cumplimiento a partir de texto?

HeyGen sobresale en transformar texto en vídeos de formación en cumplimiento profesionales de manera rápida y eficiente. Con sus robustas funciones de texto a vídeo y sofisticadas voces en off de IA, puedes producir rápidamente contenido crítico de e-learning, asegurando un mensaje coherente y ahorrando tiempo valioso en la creación de contenido.

¿HeyGen admite capacidades multilingües para vídeos de incorporación diversos?

Sí, HeyGen ofrece un amplio soporte multilingüe, lo que lo convierte en un generador de vídeos de IA ideal para crear vídeos de incorporación inclusivos y otros contenidos de e-learning para una fuerza laboral global diversa. Esta capacidad asegura que tus iniciativas de desarrollo de talento sean accesibles e impactantes para cada empleado, independientemente de su idioma nativo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo