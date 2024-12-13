Eleva la Contratación con un Creador de Vídeos de Adquisición de Talento
Optimiza tu proceso de contratación y atrae a los mejores talentos con avatares de IA para vídeos de reclutamiento atractivos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos destinado a simplificar tu proceso de contratación para los candidatos potenciales que navegan por el proceso de solicitud. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con texto claro en pantalla, una voz en off autoritaria pero amigable, y música de fondo mínima y sutil. Aprovecha la función de generación de Voz en off de HeyGen para proporcionar orientación clara y coherente en estos vídeos de reclutamiento cruciales.
Crea un vídeo atractivo de 30 segundos 'Un día en la vida' para resaltar la vibrante cultura de tu empresa, perfecto para solicitantes de nivel inicial y recién graduados. Emplea un estilo visual auténtico, vibrante y atractivo con música contemporánea y alegre y texto en pantalla que enfatice los beneficios clave de trabajar con tu equipo. Incorpora los avatares de IA de HeyGen para narrar las experiencias de diferentes miembros del equipo, añadiendo un toque moderno y accesible.
Diseña un vídeo de marca de 50 segundos dirigido que sirva como una descripción de trabajo innovadora en vídeo para candidatos de nicho que solicitan roles técnicos específicos. Este vídeo debe ser informativo y conciso, con colores audaces de la empresa, narración profesional y superposiciones de texto animado para transmitir información compleja de manera efectiva. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para producir contenido preciso y convincente directamente desde tus descripciones de roles laborales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido Atractivo de Reclutamiento para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para plataformas de redes sociales para atraer candidatos y potenciar tu marca empleadora.
Desarrolla Anuncios de Vídeo de Reclutamiento de Alto Impacto.
Diseña anuncios de vídeo poderosos sin esfuerzo para llegar a un grupo de talentos más amplio y cubrir posiciones abiertas más rápido.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de adquisición de talento?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de Generador de Vídeos de IA para ayudar a los profesionales de RRHH a crear vídeos de adquisición de talento atractivos de manera eficiente. Puedes usar avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo para atraer a los mejores talentos y optimizar tu proceso de contratación.
¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para vídeos de marca empleadora?
HeyGen proporciona un potente motor creativo con diversas plantillas de vídeo y controles de marca personalizables. Esto te permite producir vídeos de marca empleadora únicos, incluidos vídeos atractivos de cultura empresarial, que reflejan verdaderamente la identidad de tu marca.
¿Es fácil crear vídeos de reclutamiento atractivos con HeyGen?
Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos de reclutamiento con plantillas de vídeo intuitivas y una interfaz fácil de usar, sin necesidad de habilidades avanzadas de edición. Añade fácilmente narración profesional utilizando la generación de voz en off y subtítulos automáticos para captar la atención de los candidatos de manera efectiva.
¿Puede HeyGen adaptar vídeos para diferentes plataformas de redes sociales?
Absolutamente, HeyGen te permite optimizar tus vídeos de marca para varias plataformas de redes sociales con redimensionamiento flexible de la relación de aspecto y exportaciones. Esto asegura que tu contenido luzca profesional e impactante en cualquier lugar donde lo compartas.