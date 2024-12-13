Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para profesionales de RRHH y responsables de contratación nuevos en el campo, ofreciendo una guía visual concisa para dominar el Proceso de Adquisición de Talento. El estilo visual debe ser limpio e informativo con gráficos nítidos, acompañado de una pista de audio animada y alentadora. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu contenido educativo en una presentación atractiva.

Generar Vídeo