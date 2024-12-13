Domina la Contratación con tu Generador de Formación en Adquisición de Talento

Eleva tu formación en reclutamiento y agiliza el proceso de contratación con guías visuales dinámicas, aprovechando el Texto a vídeo desde guion para lecciones atractivas.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para profesionales de RRHH y responsables de contratación nuevos en el campo, ofreciendo una guía visual concisa para dominar el Proceso de Adquisición de Talento. El estilo visual debe ser limpio e informativo con gráficos nítidos, acompañado de una pista de audio animada y alentadora. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu contenido educativo en una presentación atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en reclutamiento dinámico de 60 segundos dirigido específicamente a formadores corporativos y departamentos de L&D, demostrando enfoques innovadores para el reclutamiento moderno. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y atractivo con una banda sonora contemporánea, asegurando una experiencia de aprendizaje de alta calidad. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar conceptos y escenarios clave, haciendo que la formación sea interactiva y vanguardista.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo ágil de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y coordinadores de reclutamiento, ilustrando cómo agilizar eficientemente su proceso de contratación y automatizar los esfuerzos de alcance. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, utilizando superposiciones de texto audaces para resaltar los beneficios. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante que resuene con profesionales ocupados.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo educativo autoritario de 75 segundos dirigido a aspirantes a profesionales de RRHH y personas que buscan desarrollo profesional, detallando los caminos para obtener un Certificado Profesional en Adquisición de Talento. El estilo visual debe ser sofisticado y educativo, con una voz en off calmada e informativa y música de fondo sutil. Asegura la máxima accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar texto claro a todos los espectadores, mejorando la comprensión de temas complejos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación en Adquisición de Talento

Desarrolla rápidamente vídeos de formación en reclutamiento impactantes con nuestra plataforma AI intuitiva, asegurando que tu equipo esté equipado con las últimas estrategias de Adquisición de Talento.

1
Step 1
Crea tu Curso de Formación
Comienza seleccionando una plantilla relevante de nuestra diversa biblioteca de "Plantillas y escenas" para estructurar eficazmente tu programa de "Formación en Reclutamiento".
2
Step 2
Escribe y Genera Contenido
Introduce tu guion y aprovecha nuestra función de "Texto a vídeo desde guion" para generar material de formación dinámico que cubra todo el "Proceso de Adquisición de Talento".
3
Step 3
Aplica Marca y Refina
Mejora tu vídeo con la marca de la empresa utilizando "Controles de marca (logo, colores)", transformándolo en una "Herramienta de Formación" profesional para tu equipo.
4
Step 4
Exporta y Despliega la Formación
Exporta fácilmente tu vídeo de formación completado en varios formatos con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", listo para educar a tu equipo en la atracción de "candidatos calificados".

Casos de Uso

Casos de Uso

Simplifica Conceptos Complejos de Reclutamiento

.

Aclara sin esfuerzo procesos y estrategias complejas de Adquisición de Talento, mejorando el aprendizaje y la comprensión en general.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen la Adquisición de Talento y la Formación en Reclutamiento?

HeyGen transforma el Proceso de Adquisición de Talento y la Formación en Reclutamiento al permitir la creación de contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esta poderosa Herramienta de Formación ayuda a entregar información consistente y de alta calidad a nuevos empleados y reclutadores.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos guía visuales para la Incorporación de Empleados?

Absolutamente. HeyGen sirve como una excelente Herramienta de Formación para crear vídeos guía visuales dinámicos para la Incorporación de Empleados e iniciativas de Recursos Humanos. Con plantillas y escenas personalizables y controles de marca, puedes asegurar una experiencia de incorporación consistente y profesional.

¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma de reclutamiento AI efectiva para la Captación de Talento?

HeyGen potencia una plataforma de reclutamiento AI al permitirte generar rápidamente mensajes de vídeo personalizados para la Captación de Talento y automatizar el alcance. Utiliza la generación de voz en off y subtítulos/captions para llegar a candidatos calificados de manera efectiva y agilizar tu proceso de contratación.

¿Es HeyGen adecuado para desarrollar programas de Certificado Profesional para Estrategias de Reclutamiento?

Sí, HeyGen es ideal para desarrollar materiales de formación completos para programas de Certificado Profesional enfocados en Estrategias de Reclutamiento avanzadas. Aprovecha los constructores de AI dinámicos para producir lecciones en vídeo escalables, asegurando que tu equipo esté equipado con las últimas habilidades.

