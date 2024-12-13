Domina la Contratación con tu Generador de Formación en Adquisición de Talento
Eleva tu formación en reclutamiento y agiliza el proceso de contratación con guías visuales dinámicas, aprovechando el Texto a vídeo desde guion para lecciones atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación en reclutamiento dinámico de 60 segundos dirigido específicamente a formadores corporativos y departamentos de L&D, demostrando enfoques innovadores para el reclutamiento moderno. Este vídeo debe presentar un estilo visual profesional y atractivo con una banda sonora contemporánea, asegurando una experiencia de aprendizaje de alta calidad. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar conceptos y escenarios clave, haciendo que la formación sea interactiva y vanguardista.
Produce un vídeo ágil de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y coordinadores de reclutamiento, ilustrando cómo agilizar eficientemente su proceso de contratación y automatizar los esfuerzos de alcance. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, utilizando superposiciones de texto audaces para resaltar los beneficios. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante que resuene con profesionales ocupados.
Elabora un vídeo educativo autoritario de 75 segundos dirigido a aspirantes a profesionales de RRHH y personas que buscan desarrollo profesional, detallando los caminos para obtener un Certificado Profesional en Adquisición de Talento. El estilo visual debe ser sofisticado y educativo, con una voz en off calmada e informativa y música de fondo sutil. Asegura la máxima accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar texto claro a todos los espectadores, mejorando la comprensión de temas complejos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación Integrales.
Desarrolla rápidamente cursos de formación en Adquisición de Talento extensos para educar a una audiencia más amplia de manera eficiente.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza AI para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención de conocimientos en tus programas de reclutamiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza HeyGen la Adquisición de Talento y la Formación en Reclutamiento?
HeyGen transforma el Proceso de Adquisición de Talento y la Formación en Reclutamiento al permitir la creación de contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esta poderosa Herramienta de Formación ayuda a entregar información consistente y de alta calidad a nuevos empleados y reclutadores.
¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos guía visuales para la Incorporación de Empleados?
Absolutamente. HeyGen sirve como una excelente Herramienta de Formación para crear vídeos guía visuales dinámicos para la Incorporación de Empleados e iniciativas de Recursos Humanos. Con plantillas y escenas personalizables y controles de marca, puedes asegurar una experiencia de incorporación consistente y profesional.
¿Qué hace que HeyGen sea una plataforma de reclutamiento AI efectiva para la Captación de Talento?
HeyGen potencia una plataforma de reclutamiento AI al permitirte generar rápidamente mensajes de vídeo personalizados para la Captación de Talento y automatizar el alcance. Utiliza la generación de voz en off y subtítulos/captions para llegar a candidatos calificados de manera efectiva y agilizar tu proceso de contratación.
¿Es HeyGen adecuado para desarrollar programas de Certificado Profesional para Estrategias de Reclutamiento?
Sí, HeyGen es ideal para desarrollar materiales de formación completos para programas de Certificado Profesional enfocados en Estrategias de Reclutamiento avanzadas. Aprovecha los constructores de AI dinámicos para producir lecciones en vídeo escalables, asegurando que tu equipo esté equipado con las últimas habilidades.