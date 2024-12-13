Crea un vídeo explicativo de 1 minuto sobre el programa del curso dirigido a nuevos estudiantes universitarios, utilizando un avatar de IA accesible para presentar las expectativas del curso y las fechas clave. El estilo visual debe ser moderno y limpio, incorporando gráficos académicos brillantes, mientras que el audio presenta una voz en off amigable y profesional con música de fondo ligera y alentadora, asegurando un alto compromiso estudiantil desde el primer día.

Generar Vídeo