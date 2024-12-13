Creador de Vídeos Explicativos de Programas: Crea Intros de Cursos Atractivos

Transforma sin esfuerzo tu programa en vídeos educativos atractivos usando Texto a vídeo desde guion, mejorando la comprensión y el compromiso de los estudiantes.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto sobre el programa del curso dirigido a nuevos estudiantes universitarios, utilizando un avatar de IA accesible para presentar las expectativas del curso y las fechas clave. El estilo visual debe ser moderno y limpio, incorporando gráficos académicos brillantes, mientras que el audio presenta una voz en off amigable y profesional con música de fondo ligera y alentadora, asegurando un alto compromiso estudiantil desde el primer día.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un vídeo de formación de 2 minutos para nuevos empleados corporativos, explicando un procedimiento técnico complejo a través de un proceso detallado de Texto a vídeo desde la creación del guion. Este vídeo informativo debe emplear una estética visual corporativa limpia con superposiciones de texto en pantalla y diagramas, acompañado de una voz clara y autoritaria generada por IA que explique cada paso, demostrando el poder de un generador de vídeos de IA para comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo educativo de 90 segundos atractivo para participantes en una plataforma de aprendizaje en línea, utilizando una plantilla dinámica de la biblioteca de Plantillas y escenas para resaltar los beneficios de un nuevo módulo. El estilo visual debe ser vibrante e interactivo, utilizando texto animado y gráficos en movimiento, complementado por una voz en off enérgica que mantenga a los estudiantes cautivados durante todo el curso.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo animado conciso de 45 segundos para estudiantes existentes, anunciando un cambio de horario o una actualización importante del curso. Este vídeo debe presentar un diseño visual minimalista con transiciones rápidas y puntos clave en pantalla, aprovechando una generación de voz en off personalizada para entregar el mensaje de manera clara y directa, convirtiéndolo en una herramienta eficiente de creación de vídeos explicativos para comunicaciones urgentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Programas

Crea vídeos explicativos de programas atractivos en minutos usando IA, diseñados para involucrar a los estudiantes y aclarar las expectativas del curso.

1
Step 1
Crea tu Explicativo con Avatares de IA
Introduce el contenido de tu programa como un guion. Selecciona un avatar de IA adecuado para presentar tu información, transformando instantáneamente texto complejo en un explicativo visual atractivo.
2
Step 2
Genera Voces en Off de IA y Personaliza
Aprovecha la generación de voz de IA para crear una narración clara y natural para tu vídeo. Personaliza fácilmente el texto, añade animaciones dinámicas e integra medios de nuestra biblioteca para aumentar el compromiso de los estudiantes.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Mejora los Visuales
Mejora la accesibilidad con subtítulos/captions generados automáticamente. Usa la interfaz fácil de usar para añadir texto, gráficos y animaciones personalizados, asegurando que todos los puntos clave del programa se destaquen efectivamente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Educativo
Revisa tu vídeo explicativo y realiza los ajustes finales necesarios. Exporta tu vídeo educativo en alta definición, perfectamente formateado para compartir sin problemas en plataformas de aprendizaje en línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja

.

Desglosa detalles intrincados del programa y temas complejos del curso en vídeos explicativos generados por IA fácilmente digeribles y atractivos, mejorando la comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA?

HeyGen empodera a los usuarios con una interfaz fácil de usar para la creación simplificada de vídeos con IA, aprovechando avatares avanzados de IA y una robusta tecnología de Texto a Voz. Este generador de vídeos de IA transforma tus guiones en vídeos profesionales y atractivos sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen crear contenido educativo para plataformas en línea?

Sí, HeyGen es un excepcional creador de vídeos explicativos perfecto para producir vídeos educativos atractivos, vídeos de formación y contenido para plataformas de aprendizaje en línea. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y texto y animaciones personalizadas para aumentar el compromiso de los estudiantes.

¿Qué opciones de personalización y branding ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tus vídeos. También puedes añadir texto y animaciones personalizadas, generar subtítulos precisos y ajustar las proporciones para varias plataformas, asegurando un aspecto pulido y profesional.

¿HeyGen admite la creación rápida de vídeos explicativos?

Absolutamente, la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen combinada con su eficiente generador de voz de IA acelera dramáticamente la producción de vídeos explicativos de alta calidad, incluidos los vídeos explicativos de programas especializados. Crea vídeos animados rápidamente sin edición compleja.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo