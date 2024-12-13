Las herramientas de AI de HeyGen, como los avatares de AI y la funcionalidad de actor de voz de AI, mejoran significativamente el impacto de tus vídeos de análisis DAFO al añadir un toque humano y una narración profesional. Este enfoque de narración visual aumenta el compromiso y asegura que tus ideas estratégicas resuenen de manera más efectiva con tu audiencia.