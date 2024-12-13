Generador de Vídeos de Formación en Sostenibilidad: Impulsa el Aprendizaje ESG

Optimiza tus iniciativas de formación ecológica. Aprovecha el avanzado texto a vídeo desde guion para contar historias ambientales impactantes.

Dirigido a nuevos empleados corporativos, este vídeo informativo de 1 minuto debe presentar eficazmente las iniciativas de sostenibilidad fundamentales de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y profesional, acompañado de un tono de audio acogedor y entusiasta. Para mejorar la retención del conocimiento y asegurar un presentador virtual consistente, el vídeo utilizará los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita crear un módulo de formación de 90 segundos para equipos internos, centrado específicamente en comprender y reducir la huella de carbono de la empresa. Con una estética visual basada en datos y gráficos animados claros, el vídeo se beneficiará de una voz en off confiable y calmada. Se utilizará la generación de voz en off de HeyGen para articular procesos complejos de manera clara, haciendo la visualización de datos más accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Destacando las últimas características ecológicas en tus productos o servicios, se requiere un vídeo promocional convincente de 45 segundos para partes interesadas e inversores. Esta pieza demanda un estilo dinámico y visualmente rico, completo con música de fondo motivadora. Aprovechar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener metraje B-roll impactante contribuirá a crear vídeos de sostenibilidad atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Para todos los empleados que requieren formación en cumplimiento, produce un vídeo de 2 minutos que explique claramente las nuevas regulaciones ambientales relevantes para sus roles. Esta solución de creador de vídeos de formación ambiental exige un estilo visual y de audio autoritario pero fácil de entender, priorizando la claridad. La función de subtítulos/captions de HeyGen se utilizará prominentemente para mejorar la accesibilidad y reforzar los puntos clave.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Sostenibilidad

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en sostenibilidad impactantes con AI. Transforma tus mensajes ambientales en contenido atractivo que impulsa la conciencia y la retención del conocimiento.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tu mensaje de sostenibilidad. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion para convertir tu contenido escrito en una base de vídeo dinámica, haciendo que el proceso del generador de vídeos de formación en sostenibilidad sea intuitivo.
2
Step 2
Elige tu Avatar AI
Selecciona un avatar AI para ser tu presentador virtual. Personaliza su apariencia y selecciona una voz AI para entregar tu contenido de formación claramente, asegurando que tu narración ambiental sea convincente.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con visuales relevantes, visualizaciones de datos y plantillas predefinidas. Integra los controles de marca de tu empresa como logos y colores desde la biblioteca de medios para mantener la consistencia y crear contenido atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación en sostenibilidad añadiendo subtítulos, luego expórtalo en el formato deseado. Comparte tu vídeo profesionalmente producido para mejorar la retención del conocimiento y apoyar tus iniciativas de sostenibilidad.

Simplifica Temas Complejos de Sostenibilidad

Transforma datos y conceptos ambientales intrincados en contenido de vídeo fácilmente digerible y atractivo, haciendo que el conocimiento sobre sostenibilidad sea accesible para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos detallados de formación en sostenibilidad?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos AI, simplificando la producción de vídeos de formación en sostenibilidad completos. Permite a los usuarios convertir texto en contenido de vídeo profesional, facilitando la cobertura de formación en cumplimiento y la presentación efectiva de visualización de datos complejos.

¿Pueden los avatares AI de HeyGen mejorar la narración ambiental y la retención del conocimiento?

Absolutamente. Los avatares AI realistas de HeyGen sirven como presentadores virtuales, dando vida a la narración ambiental. Este contenido atractivo ayuda a mejorar la retención del conocimiento entre los aprendices y hace que las iniciativas de sostenibilidad sean más impactantes.

¿Qué controles de marca están disponibles para personalizar vídeos de sostenibilidad con HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote personalizar completamente tus vídeos de sostenibilidad. Puedes incorporar el logo y los colores de tu organización, asegurando que todos los materiales de formación ambiental se alineen perfectamente con la identidad de tu marca y las características ecológicas.

¿Facilitará la plataforma de HeyGen la producción rápida de contenido de formación ecológica?

Sí, la plataforma intuitiva de HeyGen está diseñada para la producción rápida de vídeos, reduciendo significativamente los tiempos tradicionales de edición de vídeo. Con plantillas predefinidas y capacidades de texto a vídeo, puedes generar rápidamente contenido de alta calidad y atractivo para tus iniciativas de sostenibilidad.

