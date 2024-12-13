Creador de Vídeos de Iniciativas de Sostenibilidad: Cuenta Tu Historia Verde

Impulsa tu narrativa de impacto y crea vídeos atractivos para redes sociales con la función de Texto a vídeo sin complicaciones.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos destacando el proyecto de energía renovable de una organización local, con el objetivo de involucrar a posibles donantes y miembros de la comunidad. El vídeo debe presentar imágenes alentadoras y esperanzadoras de paneles solares y paisajes limpios, acompañado de una voz en off inspiradora y autoritaria generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, que describa claramente el impacto del proyecto y demuestre una narrativa efectiva de impacto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo profesional de 60 segundos sobre sostenibilidad para inversores y socios B2B, mostrando prácticas empresariales sostenibles. Este vídeo requiere visuales limpios y basados en datos con transiciones suaves, complementados por una narrativa calmada y confiada, producida eficientemente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar un guion detallado en contenido atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo informativo de 30 segundos explicando una nueva innovación verde y su impacto ambiental positivo, dirigido al público en general y usuarios de redes sociales. Utiliza visuales brillantes y atractivos de estilo animación y una voz en off enérgica y amigable, aprovechando la rica selección de plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y visualmente atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 20 segundos de llamada a la acción abogando por la protección ambiental, específicamente diseñado para un público joven en redes sociales. Emplea ediciones rápidas de la naturaleza yuxtapuestas con entornos contaminados, colores llamativos y un tono convincente y ligeramente urgente entregado por un avatar de IA creado con HeyGen, optimizado para un rápido compromiso en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Iniciativas de Sostenibilidad

Transforma eficientemente tus iniciativas de sostenibilidad en narrativas de vídeo convincentes que resuenen con tu audiencia y amplifiquen tu impacto.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion para estructurar tu narrativa. Aprovecha nuestra tecnología de Texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu texto en escenas visuales.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Elige de una diversa biblioteca de medios, incluidos avatares de IA, para representar visualmente tu mensaje de sostenibilidad.
3
Step 3
Añade una Voz en Off Atractiva
Mejora tu mensaje con una voz en off profesional utilizando nuestra función de generación de voz en off, asegurando que tu historia se comunique claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en varios formatos de aspecto, haciendo que la creación de contenido rentable sea simple para todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Impacto en Sostenibilidad

.

Produce vídeos de IA atractivos para mostrar iniciativas de sostenibilidad exitosas, esfuerzos de responsabilidad corporativa y su impacto ambiental positivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como creador de vídeos de sostenibilidad para iniciativas corporativas?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de sostenibilidad corporativa aprovechando su plataforma de vídeo con IA. Puedes transformar guiones en narrativas visuales convincentes, haciendo que la narrativa de impacto sea accesible y eficiente para tus prácticas empresariales sostenibles.

¿Permite HeyGen crear vídeos de sostenibilidad personalizados adaptados a objetivos ambientales específicos?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca y una amplia gama de plantillas y escenas para crear vídeos de sostenibilidad personalizados. Esto permite a las organizaciones elaborar mensajes únicos que comuniquen efectivamente su impacto ambiental e iniciativas verdes.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos atractivos sobre sostenibilidad en redes sociales?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos atractivos para redes sociales con características como la tecnología de Texto a vídeo desde guion, avatares de IA y generación robusta de voz en off. Estas herramientas aseguran que tus mensajes de sostenibilidad sean claros y cautivadores para un público amplio.

¿Puede HeyGen apoyar a las organizaciones en la generación de contenido de vídeo para informes ESG y defensa ambiental?

Absolutamente, HeyGen sirve como un poderoso creador de vídeos de iniciativas de sostenibilidad para informes ESG y esfuerzos más amplios de protección ambiental. Su interfaz intuitiva y diversas capacidades permiten a los usuarios crear contenido de vídeo profesional que destaca su compromiso con prácticas futuras responsables.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo