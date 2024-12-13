Generador de Vídeos de Conceptos Básicos de Sostenibilidad: Simplifica el Aprendizaje ESG

Crea rápidamente vídeos de formación corporativa y concienciación ambiental atractivos con avatares de IA.

379/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo conciso de 45 segundos que explique la importancia práctica de reducir residuos en las operaciones diarias, dirigido a pequeñas empresas y sus empleados. El vídeo debe emplear un estilo gráfico profesional y limpio con música de fondo animada y aprovechar los subtítulos integrados para máxima accesibilidad y comprensión, mejorando la conciencia ambiental.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 30 segundos específicamente para estudiantes y educadores, desglosando los fundamentos de las fuentes de energía renovable a través de animaciones dinámicas y claras. El contenido debe ser preciso, creado usando texto a vídeo desde el guion, para asegurar un aprendizaje ESG preciso y atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un poderoso vídeo de 60 segundos que muestre iniciativas inspiradoras de la comunidad local dirigidas a fomentar la sostenibilidad, destinado a organizadores comunitarios y residentes locales. El estilo visual debe combinar metraje auténtico de archivo con una narrativa impactante, haciendo uso efectivo de las plantillas y escenas de HeyGen para crear una narrativa convincente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Conceptos Básicos de Sostenibilidad

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos para el aprendizaje ESG y la concienciación ambiental con nuestro intuitivo generador de vídeos de IA, diseñado para formación corporativa y narrativas impactantes.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas por expertos para iniciar tu vídeo de conceptos básicos de sostenibilidad, o comienza con un lienzo en blanco para tener control creativo total.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatar de IA
Pega tu guion para aprovechar nuestra capacidad de texto a vídeo desde el guion, luego selecciona un avatar de IA para presentar tu mensaje con un toque humano auténtico y atractivo.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, e integra medios de archivo o tus propios visuales para enriquecer el mensaje de concienciación ambiental de tu vídeo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Sostenibilidad
Exporta tu vídeo final de alta calidad, completo con generación automática de voz en off y subtítulos integrados, listo para compartir en todas las plataformas para impulsar el aprendizaje ESG.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Impactantes de Concienciación sobre Sostenibilidad

.

Produce rápidamente vídeos atractivos para redes sociales para difundir la concienciación ambiental y promover prácticas sostenibles con plantillas de vídeo fáciles de usar.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de formación atractivos o contenido para redes sociales?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación atractivos y contenido dinámico para redes sociales utilizando avanzados avatares de IA. Simplemente transforma tu guion en un vídeo profesional con capacidades de texto a vídeo desde el guion y aprovecha una variedad de plantillas de vídeo para una producción rápida.

¿Qué tipo de avatares de IA y opciones de personalización ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA, impulsados por IA generativa, que pueden personalizarse para adaptarse a tu marca. Los usuarios también pueden utilizar controles de marca y generación automática de voz en off para crear vídeos verdaderamente únicos y profesionales.

¿Puede HeyGen soportar la generación de vídeo de principio a fin para temas como el aprendizaje ESG o la concienciación ambiental?

Sí, HeyGen proporciona Generación de Vídeo de Principio a Fin, lo que lo hace ideal para crear vídeos completos sobre temas como el aprendizaje ESG y la concienciación ambiental. También incluye subtítulos integrados para mejorar la accesibilidad y el alcance.

¿Cómo puede HeyGen asegurar la consistencia de marca y accesibilidad en los vídeos?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar tu logo y colores de manera fluida en los vídeos para una formación corporativa consistente y una narrativa impactante. Además, los subtítulos integrados aseguran que tu contenido sea accesible para un público más amplio.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo