Creador de Videos de Soporte: Vídeos de Entrenamiento y Tutoriales sin Esfuerzo

Convierte rápidamente tus guiones en videos de soporte profesionales usando texto a video desde el guion, mejorando la claridad y reduciendo el tiempo de producción.

Crea un vídeo explicativo de bienvenida de 45 segundos para nuevos clientes, dirigido a propietarios de pequeñas empresas, con un avatar de IA amigable y accesible que presente los beneficios clave. El estilo visual debe ser brillante y minimalista, acompañado de una voz en off clara y segura generada directamente desde tu guion, enfatizando lo fácil que es usar la plataforma para contar historias efectivas en video.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un corto vibrante de 30 segundos para especialistas en marketing en redes sociales que muestre el lanzamiento de un nuevo producto, adaptado para Instagram Reels y TikTok. El estilo visual y de audio debe ser animado y enérgico, utilizando plantillas y escenas dinámicas para resaltar las características del producto. Incluye subtítulos llamativos generados automáticamente para captar la atención de los espectadores, demostrando el poder de la creación rápida de videos para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador video testimonial de 60 segundos dirigido a aficionados creativos compartiendo su viaje de aprendizaje de una nueva habilidad. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, incorporando metraje de alta calidad de la biblioteca de medios para enriquecer la narrativa. Usa una voz en off conmovedora para contar una historia convincente, ilustrando lo sencillo que es generar un video a partir de un simple prompt sin edición compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video tutorial nítido de 50 segundos para equipos de marketing sobre cómo optimizar sus campañas publicitarias, diseñado con una estética profesional y limpia. Este video debe transmitir información compleja de manera efectiva utilizando un editor de video de IA, asegurando que todo el contenido esté perfectamente formateado para diferentes plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones. Integra subtítulos precisos para garantizar accesibilidad y claridad para una audiencia global.
Copia el prompt
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Soporte

Crea sin esfuerzo videos de soporte claros y atractivos para guiar a tus usuarios, responder preguntas comunes y mejorar la satisfacción del cliente con IA.

1
Step 1
Crea tu Contenido
Comienza escribiendo o pegando tu guion de soporte. Nuestro editor de video de IA puede transformar tu texto en un video profesional sin esfuerzo.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Voz
Selecciona entre una diversa gama de Avatares de IA y genera voces en off de sonido natural para presentar tu información de soporte claramente.
3
Step 3
Añade Marca y Mejoras
Incorpora el logo y los colores de tu marca con controles de marca. Mejora la accesibilidad añadiendo subtítulos dinámicos a tu video.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza la creación de tu video y expórtalo en la relación de aspecto óptima para varias plataformas, listo para compartir con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Contenido Educativo

.

Desarrolla y entrega rápidamente más cursos educativos usando la creación de videos de IA, expandiendo el alcance y proporcionando soporte valioso a una audiencia global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi narración de historias en video con IA?

HeyGen potencia la narración creativa en video permitiéndote generar Avatares de IA que hablan tu guion, dando vida a tus narrativas. Este enfoque innovador simplifica la creación de videos profesionales para diversas aplicaciones.

¿Ofrece HeyGen plantillas de video para una creación de contenido rápida?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de video personalizables, facilitando la creación de videos para todos. Puedes adaptar rápidamente estas plantillas para que se ajusten a tu marca y mensaje, generando videos de alta calidad para redes sociales de manera eficiente.

¿Qué características avanzadas de creación de video incluye HeyGen para un resultado profesional?

HeyGen integra potentes características de creación de video como voces en off realistas y subtítulos dinámicos para elevar tu contenido. Estas herramientas aseguran un resultado pulido y profesional para cualquier proyecto, mejorando el compromiso en todas las plataformas.

¿Puedo generar un video a partir de un simple prompt usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen funciona como un generador de video de IA intuitivo, permitiéndote generar videos a partir de un simple prompt. También puedes aprovechar un extenso metraje de archivo para complementar visualmente tu contenido generado, haciendo que la producción creativa sea fluida y eficiente.

