Generador de vídeos tutoriales de soporte: Rápido, Fácil, Efectivo
Genera vídeos tutoriales atractivos generados por IA con avatares de IA realistas, simplificando la incorporación de empleados y la documentación de soporte al cliente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo de formación atractivo de 90 segundos para usuarios existentes, presentando una nueva característica del producto. Utilizando los avatares de IA de HeyGen y plantillas y escenas pulidas, presenta una estética visual moderna y dinámica con música de fondo animada y una narración clara, proporcionando una visión general eficiente generada por el generador de vídeo de IA para mejorar la adopción del producto.
Produce un vídeo completo de 2 minutos para usuarios avanzados y personal de soporte técnico, sirviendo como documentación de vídeo detallada para un proceso de configuración complejo. El vídeo debe incluir grabaciones detalladas de pantalla y un estilo de audio profesional e informativo, mejorado con subtítulos automáticos de HeyGen para garantizar la accesibilidad, y construido convirtiendo un guion detallado utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion.
Desarrolla un vídeo rápido de 45 segundos generado por IA que aborde una pregunta frecuente para consultas generales de soporte al cliente. Emplea un estilo visual amigable y de marca con una narración concisa y metraje relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando que pueda exportarse fácilmente en varios formatos de relación de aspecto para distribución multiplataforma utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación con Cursos Generados por IA.
Produce fácilmente un gran volumen de cursos y tutoriales en vídeo generados por IA para educar eficazmente a una audiencia global.
Mejora el Compromiso en la Formación de Soporte.
Eleva los vídeos de formación de soporte con IA para aumentar el compromiso del aprendiz y mejorar la retención del conocimiento, haciendo los temas complejos más claros.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos generados por IA?
HeyGen permite a los usuarios transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales generados por IA utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo. Cuenta con avatares de IA personalizables y generación de voz en off, agilizando todo el proceso de producción para la documentación en vídeo.
¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y captions a mis vídeos?
Sí, HeyGen integra automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad de tus vídeos de formación y documentación en vídeo. Esta función es parte de las robustas funcionalidades del editor de vídeo de IA de HeyGen, asegurando capacidades completas de postproducción.
¿Qué tipos de plantillas ofrece HeyGen para uso empresarial?
HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas diseñadas para acelerar la creación de varios vídeos empresariales, incluyendo vídeos tutoriales de soporte, contenido de incorporación de empleados y SOPs. Estas escenas listas para usar ayudan a los usuarios a producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en el contenido de vídeo?
HeyGen empodera a los usuarios con controles de marca completos, permitiendo la integración consistente de logotipos y colores de marca en todos los vídeos generados por IA. También puedes seleccionar entre varios avatares de IA para representar profesionalmente tu marca.