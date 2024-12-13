Generador de vídeos tutoriales de soporte: Rápido, Fácil, Efectivo

Genera vídeos tutoriales atractivos generados por IA con avatares de IA realistas, simplificando la incorporación de empleados y la documentación de soporte al cliente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de formación atractivo de 90 segundos para usuarios existentes, presentando una nueva característica del producto. Utilizando los avatares de IA de HeyGen y plantillas y escenas pulidas, presenta una estética visual moderna y dinámica con música de fondo animada y una narración clara, proporcionando una visión general eficiente generada por el generador de vídeo de IA para mejorar la adopción del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo completo de 2 minutos para usuarios avanzados y personal de soporte técnico, sirviendo como documentación de vídeo detallada para un proceso de configuración complejo. El vídeo debe incluir grabaciones detalladas de pantalla y un estilo de audio profesional e informativo, mejorado con subtítulos automáticos de HeyGen para garantizar la accesibilidad, y construido convirtiendo un guion detallado utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo rápido de 45 segundos generado por IA que aborde una pregunta frecuente para consultas generales de soporte al cliente. Emplea un estilo visual amigable y de marca con una narración concisa y metraje relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, asegurando que pueda exportarse fácilmente en varios formatos de relación de aspecto para distribución multiplataforma utilizando el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Tutoriales de Soporte

Transforma fácilmente instrucciones complejas en vídeos tutoriales atractivos, mejorando la comprensión del usuario y agilizando tu documentación de soporte con IA inteligente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo el contenido de tu tutorial. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir automáticamente tus instrucciones escritas en una narrativa de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para narrar tu tutorial. Estos presentadores digitales aseguran una presencia en pantalla consistente y profesional para tu contenido de soporte.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora la claridad incorporando visuales relevantes y aplicando la identidad única de tu marca. Utiliza los controles de marca (logotipo, colores) para asegurar que tu tutorial se alinee con la estética de tu empresa.
4
Step 4
Exporta Tu Tutorial
Genera tu tutorial completo, incluyendo subtítulos/captions añadidos automáticamente para la accesibilidad. Exporta tu vídeo de alta calidad listo para tu base de conocimiento o canales de soporte.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Soporte Complejos

Utiliza vídeo de IA para desglosar temas técnicos de soporte intrincados en tutoriales claros y comprensibles, mejorando la comprensión del usuario y reduciendo las consultas de soporte.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos generados por IA?

HeyGen permite a los usuarios transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales generados por IA utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo. Cuenta con avatares de IA personalizables y generación de voz en off, agilizando todo el proceso de producción para la documentación en vídeo.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y captions a mis vídeos?

Sí, HeyGen integra automáticamente subtítulos y captions, mejorando la accesibilidad de tus vídeos de formación y documentación en vídeo. Esta función es parte de las robustas funcionalidades del editor de vídeo de IA de HeyGen, asegurando capacidades completas de postproducción.

¿Qué tipos de plantillas ofrece HeyGen para uso empresarial?

HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas diseñadas para acelerar la creación de varios vídeos empresariales, incluyendo vídeos tutoriales de soporte, contenido de incorporación de empleados y SOPs. Estas escenas listas para usar ayudan a los usuarios a producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en el contenido de vídeo?

HeyGen empodera a los usuarios con controles de marca completos, permitiendo la integración consistente de logotipos y colores de marca en todos los vídeos generados por IA. También puedes seleccionar entre varios avatares de IA para representar profesionalmente tu marca.

