Crea un vídeo de formación conciso de 1 minuto para el equipo interno de soporte de TI, demostrando un nuevo flujo de trabajo de instalación de software. El estilo visual debe ser nítido y profesional, utilizando grabaciones de pantalla para resaltar cada paso, complementado con una voz en off clara generada por IA. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar las instrucciones, haciendo que las tareas técnicas complejas sean más accesibles y atractivas para los espectadores.

