Generador de Videos de Capacitación de Soporte para Reducir Tickets de Soporte

Reduce los tickets de soporte y mejora el aprendizaje con Avatares de IA para una incorporación de empleados atractiva.

Desarrolla un video convincente de 45 segundos para que los nuevos empleados comprendan rápidamente los procedimientos esenciales de incorporación. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando gráficos dinámicos y una voz en off de IA amigable y clara, demostrando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden personalizar la experiencia de bienvenida para una incorporación de empleados efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un video técnico conciso de 60 segundos dirigido al personal de soporte actual, ilustrando una guía compleja de resolución de problemas de software. Emplea una estética limpia y profesional con grabaciones de pantalla nítidas y narración de texto a video fácil de seguir, asegurando un intercambio de conocimientos simplificado para disminuir eficientemente los tickets de soporte.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un video vibrante de 30 segundos específicamente para clientes, proporcionando una guía visual rápida para resolver problemas comunes y así disminuir los tickets de soporte. Este video debe presentar un estilo visual brillante e intuitivo con anotaciones animadas y generación de voz en off clara, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una presentación de marca consistente y profesional para un intercambio de conocimientos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video profesional de 50 segundos destinado a todos los empleados de la empresa, presentando y explicando una nueva actualización de política de cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, con un avatar de IA confiado entregando información clave, apoyado por Subtítulos/captions accesibles para un Desarrollo de Empleados y Capacitación en Cumplimiento integral.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Videos de Capacitación de Soporte

Produce rápidamente videos de capacitación de soporte profesionales con IA. Simplifica conceptos complejos y mejora el intercambio de conocimientos sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu contenido de capacitación o guion en el editor. Nuestra plataforma de IA generativa convertirá instantáneamente tu texto en un video dinámico utilizando texto a video desde el guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu material de capacitación. Personaliza su apariencia para que coincida con el estilo de tu marca y mejora el compromiso.
3
Step 3
Mejora con Voces en Off
Añade voces en off de IA profesionales en varios idiomas a tus videos de capacitación. Utiliza la generación de voces en off para asegurar una narración clara y convincente para todos los aprendices.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu video de capacitación completado en varios formatos con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, o compártelo directamente en tus plataformas de aprendizaje para una integración sin problemas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos

Transforma temas de soporte intrincados y guías técnicas en Videos de Capacitación con IA claros, concisos y fáciles de entender para una transferencia de conocimientos efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de capacitación con IA?

El generador de videos de IA de HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente Videos de Capacitación con IA atractivos. Puedes transformar guiones de texto en video con avatares de IA realistas y voces en off de IA, utilizando plantillas predefinidas para agilizar tu proceso de creación de contenido.

¿Puede HeyGen personalizar videos de capacitación para la marca y el compromiso?

Sí, HeyGen te permite personalizar tu video con controles de marca completos para mantener la consistencia. Mejora el compromiso con contenido cautivador, añade Subtítulos/captions para accesibilidad y aprovecha diversas Plantillas y escenas para crear experiencias de capacitación impactantes.

¿Qué tipos de iniciativas de capacitación se benefician de la plataforma de HeyGen?

HeyGen sirve como un generador ideal de videos de capacitación de soporte para diversas iniciativas, incluyendo una incorporación de empleados eficiente, capacitación técnica integral y un intercambio de conocimientos efectivo. Al entregar contenido claro y consistente, las organizaciones pueden incluso contribuir a disminuir los tickets de soporte.

¿Ofrece HeyGen capacidades multilingües para capacitación global?

Como una plataforma líder de IA generativa, HeyGen ofrece robustas capacidades multilingües, permitiéndote crear videos de capacitación con avatares de IA y diversas voces en off de IA en múltiples idiomas. Esto asegura que tu contenido sea accesible para una audiencia global.

