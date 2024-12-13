Creador de Vídeos de Formación para la Mesa de Ayuda: Mejora las Habilidades de los Agentes

Crea vídeos de formación atractivos para el soporte al cliente más rápido. Mejora el eLearning y la retención del conocimiento utilizando las plantillas listas para usar de HeyGen.

Crea un vídeo de formación de 45 segundos para nuevos agentes de atención al cliente, centrado en la navegación básica del CRM como parte de su incorporación. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con una narración amigable y clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar la guía de manera efectiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo instructivo dinámico de 60 segundos para los equipos existentes de la mesa de ayuda, explicando una actualización del sistema de tickets para mejorar la retención del conocimiento. Este vídeo debe contar con música de fondo animada y texto claro en pantalla, producido de manera eficiente utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Para dirigirse a empresas que buscan un 'creador de vídeos de formación para la mesa de ayuda', crea un vídeo promocional moderno y limpio de 30 segundos, destacando la facilidad de crear contenido de eLearning. Este vídeo conciso requiere una voz en off persuasiva y debe aprovechar las diversas plantillas y escenas de HeyGen para mostrar la rápida creación de vídeos explicativos.
Prompt de Ejemplo 3
Considera desarrollar un vídeo informativo y elegante de 50 segundos para personas responsables de la 'documentación en vídeo' dentro de una organización. Debe enfatizar el papel de la documentación en la mejora del soporte al cliente para problemas complejos, incluir una voz en off profesional y gráficos claros, y hacer que la información crucial sea accesible con los subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación para la Mesa de Ayuda

Optimiza el aprendizaje de tu equipo de soporte y asegura un servicio consistente creando vídeos de formación atractivos y potenciados por AI de manera eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Usa la plataforma para introducir tus procedimientos de la mesa de ayuda y convierte tu texto en un vídeo dinámico con la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion", sentando las bases para "vídeos de formación" efectivos.
2
Step 2
Elige tu Presentador de AI
Eleva el compromiso eligiendo entre varios "avatares de AI" para presentar tu contenido, mejorando el atractivo general del resultado de tu "creador de vídeos de formación".
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora la claridad y accesibilidad usando "Generación de voz en off" y subtítulos automáticos, asegurando que todo el personal de soporte pueda seguir fácilmente para una mejor comprensión.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Prepara tu "documentación en vídeo" completa para varias plataformas usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", haciéndolo listo para una integración sin problemas en tus programas de aprendizaje o incorporación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos de Soporte Complejos

Usa AI para simplificar procesos complejos de la mesa de ayuda en guías de vídeo claras y fáciles de entender, reduciendo la confusión y las tasas de error.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el aspecto creativo de mi producción de vídeos?

HeyGen empodera a los usuarios con avatares de AI, plantillas personalizables y voz en off generada por AI, transformando guiones ordinarios en documentación de vídeo atractiva sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeos. Esto permite crear vídeos de formación y guías prácticas diversas y visualmente atractivas, fomentando un enfoque creativo al contenido.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos para eLearning?

HeyGen actúa como un creador de vídeos de formación intuitivo, aprovechando avatares de AI, capacidades de texto a vídeo y plantillas personalizables para producir contenido de eLearning de alta calidad. Simplifica la producción de vídeos para una retención efectiva del conocimiento y la incorporación, haciendo que temas complejos sean accesibles y atractivos para los aprendices.

¿Puede HeyGen ayudar con la marca y la consistencia visual en mi documentación de vídeo?

Absolutamente, HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca ofreciendo controles de marca, como agregar tu logo y colores preferidos, a tu documentación de vídeo y vídeos de formación. Esto asegura un aspecto profesional y unificado para todas tus guías prácticas y materiales de incorporación.

¿Qué tan rápido puedo generar guías prácticas profesionales usando HeyGen?

Con la plataforma de AI generativa de HeyGen, puedes transformar rápidamente guiones en guías prácticas completas y vídeos de formación usando avatares de AI y voz en off generada por AI. Esto reduce significativamente el tiempo de producción de vídeos, convirtiéndolo en un creador de vídeos de formación para la mesa de ayuda eficiente para un rápido despliegue de contenido.

