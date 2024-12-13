Generador de Vídeos de Formación para el Servicio de Atención al Cliente sin Esfuerzo

Entrega vídeos de formación atractivos y optimiza la educación al cliente utilizando avatares AI para dar vida a tu contenido.

Crea un vídeo de formación de 2 minutos para el servicio de atención al cliente dirigido a nuevos agentes sobre cómo navegar por nuestro software principal, utilizando un estilo visual profesional e informativo con una voz calmada de un Actor de Voz AI para explicar cada paso. Este vídeo de formación atractivo aprovechará los avatares AI de HeyGen para presentar información compleja de manera clara para una incorporación efectiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para el personal de soporte existente, presentando las nuevas herramientas y procedimientos de automatización del flujo de trabajo. El estilo visual debe ser dinámico, con grabaciones de pantalla, complementado por un Actor de Voz AI amigable y seguro, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo técnico de 1 minuto para técnicos de soporte experimentados que demuestre técnicas avanzadas de resolución de problemas para un problema específico del producto. El vídeo debe emplear un estilo visual preciso y técnico con anotaciones claras, mejorado por los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad, y con un Actor de Voz AI conciso y autoritario generado por nuestra plataforma de AI generativa.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de formación atractivo de 75 segundos para todo el personal de soporte, centrado en las mejores prácticas para manejar interacciones desafiantes con clientes. Esta pieza de formación en la plataforma de vídeo AI utilizará visuales basados en escenarios y un tono conversacional, impulsado por la generación de voz en off profesional de HeyGen, para fomentar habilidades mejoradas de educación al cliente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación para el Servicio de Atención al Cliente

Produce rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos para tu servicio de atención al cliente con AI, optimizando la incorporación y la educación al cliente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza pegando o escribiendo tu contenido de formación en el editor de HeyGen. Nuestra función de Texto a vídeo desde el guion convertirá tus instrucciones detalladas en una narrativa de vídeo dinámica, asegurando que toda la información esencial para tu equipo de soporte esté cubierta con precisión.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI y Voz
Elige entre una amplia gama de Avatares AI para ser el presentador de tu vídeo de formación. Selecciona una voz adecuada para asegurar una entrega clara y consistente de tu contenido, haciendo que tu formación sea comprensible y fácil de seguir.
3
Step 3
Mejora con Visuales Atractivos
Utiliza Plantillas y escenas para personalizar la apariencia de tu vídeo. Añade medios relevantes, texto y elementos de marca desde la biblioteca de medios para crear contenido visualmente rico que destaque efectivamente los puntos importantes de la formación y mantenga a los espectadores interesados.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Con todos los elementos en su lugar, activa el Generador de Vídeo AI para producir instantáneamente tu vídeo completo de formación para el servicio de atención al cliente. Esta plataforma ofrece una salida de alta calidad, lista para su uso inmediato en la incorporación o educación continua, asegurando un despliegue rápido de la formación crítica.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Temas de Formación Complejos

.

Aclara procedimientos de soporte intrincados y conocimientos de productos utilizando vídeos generados por AI, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible para los agentes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como generador de vídeos AI?

HeyGen es una potente plataforma de vídeo AI que te permite crear vídeos profesionales sin esfuerzo. Utilizando AI generativa avanzada, transforma tu Texto a vídeo desde el guion en contenido visual atractivo con Avatares AI realistas y generación de voz en off profesional.

¿Puede HeyGen optimizar la creación de vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen sirve como un generador eficiente de vídeos de formación para el servicio de atención al cliente, permitiendo la producción rápida de vídeos de formación atractivos y de alta calidad. Simplifica la automatización del flujo de trabajo para el contenido de aprendizaje, haciéndolo ideal para la incorporación y la educación al cliente.

¿Qué características contribuyen a las capacidades de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo de HeyGen?

HeyGen proporciona una Generación de Vídeo de Extremo a Extremo completa a través de características como Plantillas y escenas personalizables, Generador automático de Subtítulos AI, y una vasta biblioteca de medios. Esto permite a los usuarios crear proyectos de vídeo completos de manera eficiente de principio a fin.

¿Ofrece HeyGen avatares AI avanzados y opciones de voz?

Sí, HeyGen aprovecha avatares AI sofisticados combinados con una robusta tecnología de Actor de Voz AI para ofrecer presentaciones realistas. Esto asegura que tu contenido de vídeo tenga una narración profesional y de sonido natural, mejorando el compromiso del espectador.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo