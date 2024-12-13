Tu Creador de Vídeos de la Cadena de Suministro para Explicaciones Claras de Procesos

Mejora la visualización de procesos y la comunicación interna con vídeos de e-learning profesionales, presentando avatares AI realistas para aumentar el compromiso.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a nuevos empleados y partes interesadas externas, ilustrando vívidamente el intrincado viaje de un producto a través de la cadena de suministro global, desde las materias primas hasta la entrega final. El estilo visual debe ser moderno y basado en infografías, con gráficos animados y texto en pantalla sincronizado con una locución profesional de un Presentador AI, utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar sin problemas una explicación detallada en una narrativa atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 1 minuto y 30 segundos dirigido a gerentes de almacén y personal operativo, mostrando las mejores prácticas para la optimización de almacenes y la gestión de inventarios. El enfoque visual debe combinar imágenes nítidas y reales de operaciones de almacén con explicaciones perspicaces entregadas por un avatar AI, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para activos visuales y asegurando claridad a través de Subtítulos/captions automáticos para todo el diálogo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de e-learning de 2 minutos diseñado para personal técnico involucrado en módulos avanzados de la cadena de suministro, presentando un escenario simulado para resolver un cuello de botella logístico utilizando un Agente de Vídeo AI. El estilo debe ser altamente atractivo e interactivo, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para transiciones dinámicas y ayudas visuales, mientras un avatar AI guía a los espectadores a través de soluciones paso a paso, creando una experiencia de formación inmersiva.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 45 segundos para actualizar a la dirección y socios clave, resumiendo los cambios críticos recientes y sus impactos dentro de la cadena de suministro global, utilizando HeyGen como un versátil creador de vídeos de la cadena de suministro. Este vídeo debe adoptar una estética profesional de noticiero, con un Presentador AI claro y autoritario entregando ideas clave y pronósticos, con el resultado final optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de la Cadena de Suministro

Simplifica tu comunicación y formación en la cadena de suministro con vídeos atractivos impulsados por AI, haciendo que los procesos complejos sean fáciles de entender.

1
Step 1
Crea Tu Guión de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guión de formación. Nuestra potente función de Texto a vídeo desde guión transforma instantáneamente tu contenido en una historia visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige un avatar AI atractivo de una diversa biblioteca para articular claramente tu mensaje. Estos avatares AI actúan como tu Presentador AI personalizado.
3
Step 3
Añade Visuales y Personaliza
Utiliza el extenso soporte de la biblioteca de medios/stock para añadir visuales atractivos que clarifiquen la visualización de procesos. Mejora tus vídeos explicativos con gráficos relevantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo final de formación de la cadena de suministro con subtítulos/captions automáticos. Estos vídeos profesionales son perfectos para e-learning.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Comunicación Interna de la Cadena de Suministro

.

Crea rápidamente actualizaciones de vídeo atractivas y vídeos explicativos para equipos internos, asegurando una comunicación de procesos clara y consistente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación sobre la cadena de suministro?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos de la cadena de suministro, permitiéndote transformar guiones de formación en vídeos de e-learning profesionales. Utiliza avatares AI realistas y la funcionalidad de texto a vídeo desde guión para simplificar la producción de contenido atractivo para tu equipo.

¿Qué herramientas avanzadas impulsadas por AI ofrece HeyGen para la visualización detallada de procesos de la cadena de suministro?

HeyGen proporciona robustas herramientas impulsadas por AI, incluyendo Presentadores AI y avatares AI personalizables, para mejorar la visualización de procesos en operaciones complejas de la cadena de suministro. Esto permite la creación de vídeos explicativos claros que los profesionales de la cadena de suministro pueden entender fácilmente.

¿Cómo apoya HeyGen la comunicación interna efectiva sobre actualizaciones de la cadena de suministro?

HeyGen es un excelente Agente de Vídeo AI para mejorar la comunicación interna, ofreciendo características como subtítulos/captions automáticos y soporte para una biblioteca de medios completa. Estas capacidades aseguran que tus vídeos de comunicación interna sean accesibles e impactantes a través de varios canales internos.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos para la optimización y mejoras de eficiencia en almacenes?

Absolutamente, HeyGen es un poderoso creador de vídeos de procesos de la cadena de suministro que facilita la demostración de estrategias de optimización de almacenes. Con sus plantillas y escenas flexibles y controles de marca, puedes crear rápidamente vídeos impactantes para resaltar mejoras de eficiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo