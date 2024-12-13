Tu Solución para Crear Vídeos de Formación en Cadena de Suministro
Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para formadores corporativos y especialistas en L&D, demostrando cómo crear vídeos de formación en cadena de suministro que resuenen con equipos diversos. El estilo visual debe ser profesional y alentador, mostrando una variedad de avatares de IA realistas interactuando en entornos operativos virtuales, acompañados de una voz amigable y articulada. Esto enfatiza la integración perfecta y la coherencia de marca que se puede lograr a través de los avatares de IA de HeyGen.
Elabora un vídeo de actualización de cumplimiento de 2 minutos dirigido a gerentes de proyectos y líderes de operaciones, explicando los nuevos cambios regulatorios que afectan la logística global dentro de la cadena de suministro. El estilo visual sería informativo y basado en datos, utilizando gráficos limpios y música de fondo sutil para mantener el enfoque, mientras que la función precisa de generación de voz en off asegura una entrega precisa y comprensible de información crítica.
Produce un vídeo de comunicación interna de 45 segundos para equipos de marketing y creadores de contenido, anunciando una actualización significativa de su sistema de gestión de la cadena de suministro. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente rico, incorporando medios de stock de alta calidad y relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con una narración enérgica, demostrando cómo crear vídeos de calidad profesional de manera rápida y eficiente para los interesados internos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación con IA.
Crea vídeos de formación en cadena de suministro dinámicos utilizando avatares de IA y texto a vídeo para mejorar significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento.
Crea Más Cursos y Llega a Más Aprendices en Todo el Mundo.
Produce rápidamente un gran volumen de contenido de formación especializado en cadena de suministro, llegando a una audiencia global con vídeos generados por IA localizados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica la plataforma de vídeo con IA de HeyGen la creación de vídeos de formación?
HeyGen utiliza su avanzada plataforma de vídeo con IA para simplificar todo el proceso de creación de vídeos. Con su potente generador de texto a vídeo y avatares de IA realistas, puedes transformar rápidamente guiones en vídeos de formación atractivos sin necesidad de experiencia extensa en producción.
¿Puedo integrar el contenido de formación creado con HeyGen en mi LMS existente?
Sí, HeyGen está diseñado con capacidades robustas de integración con LMS. Puedes exportar tus vídeos de calidad profesional con compatibilidad de exportación SCORM, asegurando un despliegue y seguimiento sin problemas dentro de tu sistema de gestión de aprendizaje para programas de formación efectivos.
¿Qué opciones de personalización técnica están disponibles para el branding de materiales de formación?
HeyGen ofrece una amplia personalización técnica a través de plantillas personalizables y funciones de edición intuitivas de arrastrar y soltar. Esto te permite aplicar un control de marca sólido, incorporar tus logotipos y colores específicos, y mantener un contenido coherente y de marca en todos tus vídeos de formación.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de formación localizados para una fuerza laboral global?
La solución de vídeo con IA de HeyGen incluye características de localización completas para llegar a audiencias diversas. Proporciona actores de voz de IA capaces de generar voces en off en múltiples idiomas y genera automáticamente subtítulos/captions, haciendo que tus vídeos de formación sean accesibles e impactantes a nivel global.