Impulsa la Formación con un Generador de Vídeos de Formación en la Cadena de Suministro
Transforma tu guion de formación en vídeos profesionales. Ofrece cursos atractivos y formación corporativa rápidamente utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un curso atractivo de 45 segundos para gerentes de nivel medio en la cadena de suministro, destacando estrategias clave para optimizar los niveles de inventario. El estilo visual debe ser dinámico y rico en infografías, centrándose en la visualización clara de datos para presentar ideas accionables, con una locución enérgica y autoritaria. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para asegurar una entrega de audio consistente y de alta calidad.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos globales, estandarizando un proceso crítico de almacenamiento dentro de la categoría de crear vídeos de formación. El estilo visual debe ser ilustrativo y paso a paso, con instrucciones claras en pantalla, acompañado de una voz calmada y educativa. Asegura la accesibilidad total integrando la función de subtítulos/captions de HeyGen para necesidades lingüísticas diversas.
Crea un vídeo de formación corporativa de 2 minutos para profesionales senior de la cadena de suministro y tomadores de decisiones, describiendo las ventajas estratégicas de la analítica predictiva en la previsión de la demanda. El estilo visual debe ser sofisticado y cinematográfico, combinando metraje de archivo de alta calidad con gráficos personalizados para transmitir conceptos complejos, mejorado por una locución pulida y confiada. Emplea el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar sin problemas diversos activos visuales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de E-learning Escalables.
Produce un mayor volumen de cursos de e-learning en la cadena de suministro y alcanza de manera efectiva a una audiencia global más amplia con vídeos potenciados por IA.
Mejora el Compromiso de la Formación con IA.
Utiliza vídeos potenciados por IA para aumentar significativamente el compromiso de los alumnos y mejorar la retención de conocimientos dentro de tus programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación corporativa atractivos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación corporativa aprovechando la generación de vídeos con IA, avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote producir contenido profesional rápidamente. Este enfoque simplificado hace que desarrollar cursos atractivos sea más accesible que nunca.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación?
HeyGen proporciona características técnicas robustas para la personalización, incluyendo generación automática de locuciones, subtítulos/captions completos y redimensionamiento y exportación de aspecto flexible. Estas herramientas aseguran que tus vídeos de formación cumplan con los requisitos de diversas plataformas y necesidades de audiencia.
¿Puede HeyGen crear vídeos de formación especializados en la cadena de suministro o logística?
Absolutamente. HeyGen es un generador efectivo de vídeos de formación en la cadena de suministro y logística, ofreciendo plantillas preconstruidas y opciones de personalización para crear vídeos de e-learning dirigidos. Puedes adaptar fácilmente el contenido a las necesidades específicas de la industria.
Más allá del contenido tradicional, ¿cómo mejora la generación de vídeos con IA de HeyGen los vídeos de incorporación de empleados y formación de productos?
La generación de vídeos con IA de HeyGen mejora significativamente los vídeos de incorporación y formación de productos haciéndolos más dinámicos y escalables. Las empresas pueden crear y actualizar contenido de manera eficiente utilizando avatares de IA y un guion de formación simple, lo que lleva a mejores experiencias de aprendizaje.