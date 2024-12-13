Impulsa la Formación con un Generador de Vídeos de Formación en la Cadena de Suministro

Transforma tu guion de formación en vídeos profesionales. Ofrece cursos atractivos y formación corporativa rápidamente utilizando capacidades avanzadas de texto a vídeo.

Diseña un vídeo de formación técnica de 1 minuto para nuevos empleados en logística, explicando los componentes clave de la gestión moderna de la cadena de suministro. El estilo visual debe ser limpio, moderno e incorporar representaciones animadas en 3D de los flujos logísticos, complementado con una locución profesional y clara. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la narración y las señales visuales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un curso atractivo de 45 segundos para gerentes de nivel medio en la cadena de suministro, destacando estrategias clave para optimizar los niveles de inventario. El estilo visual debe ser dinámico y rico en infografías, centrándose en la visualización clara de datos para presentar ideas accionables, con una locución enérgica y autoritaria. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para asegurar una entrega de audio consistente y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos globales, estandarizando un proceso crítico de almacenamiento dentro de la categoría de crear vídeos de formación. El estilo visual debe ser ilustrativo y paso a paso, con instrucciones claras en pantalla, acompañado de una voz calmada y educativa. Asegura la accesibilidad total integrando la función de subtítulos/captions de HeyGen para necesidades lingüísticas diversas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación corporativa de 2 minutos para profesionales senior de la cadena de suministro y tomadores de decisiones, describiendo las ventajas estratégicas de la analítica predictiva en la previsión de la demanda. El estilo visual debe ser sofisticado y cinematográfico, combinando metraje de archivo de alta calidad con gráficos personalizados para transmitir conceptos complejos, mejorado por una locución pulida y confiada. Emplea el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar sin problemas diversos activos visuales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Formación en la Cadena de Suministro

Crea sin esfuerzo vídeos de formación en la cadena de suministro atractivos y precisos usando IA, desde el guion hasta la exportación final, mejorando los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación en la plataforma. Nuestra función de texto a vídeo transformará tu texto en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tu contenido de formación, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla.
3
Step 3
Mejora con Locuciones Profesionales
Utiliza nuestra avanzada generación de locuciones para añadir una narración clara y natural a tu vídeo, reforzando conceptos clave para tu vídeo de formación corporativa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Completado
Finaliza tu vídeo de formación utilizando el redimensionamiento y exportación de aspecto, haciéndolo listo para su distribución en todas tus plataformas de aprendizaje y asegurando la accesibilidad.

Casos de Uso

Genera Rápidamente Vídeos de Formación Atractivos

Crea rápidamente clips de vídeo atractivos e informativos para diversas necesidades de formación en la cadena de suministro, desde la incorporación hasta las actualizaciones operativas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación corporativa atractivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación corporativa aprovechando la generación de vídeos con IA, avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote producir contenido profesional rápidamente. Este enfoque simplificado hace que desarrollar cursos atractivos sea más accesible que nunca.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación?

HeyGen proporciona características técnicas robustas para la personalización, incluyendo generación automática de locuciones, subtítulos/captions completos y redimensionamiento y exportación de aspecto flexible. Estas herramientas aseguran que tus vídeos de formación cumplan con los requisitos de diversas plataformas y necesidades de audiencia.

¿Puede HeyGen crear vídeos de formación especializados en la cadena de suministro o logística?

Absolutamente. HeyGen es un generador efectivo de vídeos de formación en la cadena de suministro y logística, ofreciendo plantillas preconstruidas y opciones de personalización para crear vídeos de e-learning dirigidos. Puedes adaptar fácilmente el contenido a las necesidades específicas de la industria.

Más allá del contenido tradicional, ¿cómo mejora la generación de vídeos con IA de HeyGen los vídeos de incorporación de empleados y formación de productos?

La generación de vídeos con IA de HeyGen mejora significativamente los vídeos de incorporación y formación de productos haciéndolos más dinámicos y escalables. Las empresas pueden crear y actualizar contenido de manera eficiente utilizando avatares de IA y un guion de formación simple, lo que lleva a mejores experiencias de aprendizaje.

