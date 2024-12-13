Crea Actualizaciones Más Rápidas: Tu Creador de Vídeos de Actualización para Socios de la Cadena de Suministro

Automatiza los flujos de trabajo de medios y agiliza la creación de tus actualizaciones utilizando nuestro intuitivo creador de vídeos en línea, potenciado por avatares de AI para una entrega atractiva.

Crea un vídeo de actualización profesional de 45 segundos para los socios existentes de la cadena de suministro y las partes interesadas clave, detallando los hitos operativos recientes utilizando un avatar de AI consistente de HeyGen para un mensaje unificado. El estilo visual y de audio debe ser conciso e informativo, asegurando que una voz en off clara y atractiva resalte los desarrollos cruciales en la gestión de la cadena de suministro.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 60 segundos dirigido a equipos internos y potenciales nuevos socios, anunciando una nueva iniciativa para automatizar los flujos de trabajo de medios. Este vídeo debe contar con música de fondo animada y ayudas visuales claras, fácilmente creado generando contenido de vídeo a partir de un guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para promover eficazmente los beneficios de estas eficiencias.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a equipos de marketing y liderazgo de ventas para mostrar estrategias exitosas de compromiso con el cliente y conciencia de marca. El vídeo debe tener un tono inspirador y amigable con visuales enérgicos, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente contenido de vídeo convincente que destaque resultados impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo limpio y explicativo de 75 segundos para equipos de operaciones y creadores de contenido, describiendo un nuevo proceso dentro de la Cadena de Suministro de Medios Digitales que optimiza los flujos de trabajo de medios. El estilo visual y de audio debe ser calmado y autoritario, incorporando gráficos animados y asegurando accesibilidad a través de la función automática de Subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización para Socios de la Cadena de Suministro

Crea sin esfuerzo actualizaciones de vídeo profesionales para tus socios de la cadena de suministro, mejorando la comunicación y manteniendo a todos informados con contenido atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo el texto de tu actualización de la cadena de suministro. La integración de AI de nuestra plataforma puede transformar tu guion en un vídeo dinámico sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Escena
Elige entre una amplia gama de avatares de AI y plantillas profesionales. Personaliza las escenas para alinearlas con tu marca, asegurando experiencias de vídeo personalizadas.
3
Step 3
Mejora con Marca y Medios
Incorpora los controles de marca de tu empresa, como logotipos y colores, y añade medios de archivo relevantes de nuestra completa biblioteca de medios.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Actualización
Utiliza nuestras opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación para preparar tu vídeo para cualquier plataforma, agilizando tus comunicaciones de gestión de la cadena de suministro.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Actualizaciones de Vídeo Impactantes para Socios

.

Produce rápidamente contenido de vídeo atractivo y clips para difundir eficientemente actualizaciones cruciales de la cadena de suministro a los socios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo de alta calidad?

HeyGen es una herramienta avanzada de creación de vídeos en línea que utiliza una potente integración de AI, incluyendo avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guion. Esto permite a los usuarios producir eficientemente contenido de vídeo profesional para diversas necesidades, desde marketing hasta comunicaciones internas.

¿Puede HeyGen ser utilizado para mejorar los esfuerzos de marketing en vídeo y el compromiso con el cliente?

Absolutamente. HeyGen permite a las empresas crear materiales de marketing en vídeo atractivos con facilidad, aumentando la conciencia de marca y el compromiso con el cliente. Características como plantillas personalizables, controles de marca y generación de voz en off aseguran que tu contenido de vídeo sea impactante y acorde con la marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para empresas que necesitan automatizar flujos de trabajo de medios?

HeyGen está diseñado para automatizar flujos de trabajo de medios proporcionando herramientas como una robusta biblioteca de medios, redimensionamiento de relación de aspecto y generación fácil de subtítulos. Estas características ayudan a optimizar los flujos de trabajo de activos creativos y aseguran una producción eficiente de contenido de vídeo diverso sin un esfuerzo manual extenso.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de actualización para socios de la cadena de suministro y formación de empleados?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos de actualización ideal para socios de la cadena de suministro, permitiendo la creación rápida de actualizaciones informativas utilizando texto a vídeo. También es excelente para comunicaciones internas, ayudando a las empresas a proporcionar formación e incorporación para empleados a través de contenido de vídeo atractivo y fácilmente digerible.

