Desarrolla un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, demostrando los beneficios clave de un nuevo producto. El estilo visual debe ser atractivo y moderno, incorporando una estética limpia y música de fondo enérgica, utilizando los avatares de IA de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion para crear narrativas convincentes de manera eficiente y actuar como un copiloto creativo de vídeo para tus campañas.
Produce un vídeo profesional de 60 segundos para profesionales de la industria y departamentos de formación interna, explicando una nueva política o proceso complejo de la empresa. El vídeo debe tener un estilo visual pulido, autoritario y educativo con imágenes claras y una voz segura y articulada, aprovechando los Subtítulos/captions de HeyGen y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para garantizar claridad y presentación profesional en tus esfuerzos de creación de vídeos.
Crea un vídeo inspirador de 30 segundos de reconocimiento adaptado para empleados internos y departamentos de RRHH, celebrando el logro reciente de un equipo o el hito de un individuo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y personalizado con un tono suave y alentador, hecho de manera atractiva utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y la flexible función de redimensionamiento y exportación de Aspecto para asegurar que tu mensaje conecte con cada espectador, demostrando ser una herramienta invaluable para la creación de vídeos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Destaca los Logros de los Proveedores.
Crea vídeos de IA atractivos para resaltar el rendimiento y las contribuciones excepcionales de los proveedores.
Anuncia al Proveedor del Mes.
Produce rápidamente vídeos profesionales para redes sociales para anunciar y celebrar a los principales proveedores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marca atractivos para mi negocio?
HeyGen actúa como tu copiloto creativo de vídeo, permitiendo la creación de vídeos sin esfuerzo con resultados profesionales. Puedes producir vídeos de marca de alta calidad para marketing o reconocimiento, aprovechando plantillas y escenas personalizables para mantener el estilo único de tu marca.
¿Qué hace de HeyGen un avanzado creador de vídeos de IA?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos de IA que transforma texto en vídeos atractivos utilizando sofisticados avatares de IA y generación de voz en off inteligente. Este poderoso Asistente de Vídeo de IA optimiza todo el proceso de creación de vídeos, haciendo que los vídeos profesionales de IA sean accesibles para todos.
¿Cómo facilita HeyGen la creación de texto a vídeo desde un guion?
Con HeyGen, puedes crear fácilmente vídeos de alta calidad simplemente proporcionando un guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología de avatares de IA de vanguardia y texto a vídeo desde guion para animar tu contenido, completo con voces en off de sonido natural y subtítulos integrados.
¿Puede HeyGen ayudar con vídeos de reconocimiento o comunicaciones internas?
Absolutamente. HeyGen es un versátil creador de vídeos perfecto para vídeos de reconocimiento, como el destacado "proveedor del mes", u otras comunicaciones internas vitales. Sus controles de marca integrales y herramientas intuitivas de creación de vídeos hacen que sea sencillo producir contenido impactante para diversos casos de uso.