HeyGen simplifica la creación de vídeos con su interfaz fácil de usar, permitiendo a los usuarios transformar un guion en un vídeo completo utilizando la función de texto a vídeo y un generador de guiones AI. La plataforma incluye una robusta herramienta de texto a voz y un editor de arrastrar y soltar, asegurando un flujo de trabajo suave y eficiente desde el concepto hasta el resultado final.