Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Dirigido a creadores de contenido, este relato de 60 segundos se sumerge en el mundo de las herramientas de creación de vídeos, enfatizando el poder de las Plantillas y escenas de HeyGen. El vídeo lleva a los espectadores por un viaje a través de las posibilidades creativas que se desbloquean al renovar su suscripción, con un enfoque en las diversas características de edición de vídeo disponibles. El estilo visual es cinematográfico, con transiciones suaves y metraje de stock de alta calidad, mientras que el audio es inmersivo, con un paisaje sonoro rico que realza la narrativa. Este vídeo es ideal para inspirar a los creadores a explorar nuevos horizontes con su suscripción renovada.
Indicación 2
Dirigido a profesionales del marketing, este vídeo de 30 segundos resalta las ventajas del proceso de renovación de suscripción de HeyGen, centrándose en la característica de renovación automática. La narrativa es concisa e informativa, mostrando lo fácil que es mantener el acceso al software esencial de edición de vídeo sin interrupciones. El estilo visual es limpio y profesional, con un diseño minimalista que enfatiza la claridad, mientras que el audio es claro y autoritario, infundiendo confianza en el espectador. Presentando el soporte de biblioteca de medios/stock, este vídeo es perfecto para aquellos que dependen del acceso constante a activos de medios de alta calidad.
Indicación 3
Este vídeo de 90 segundos, creado para educadores y formadores, profundiza en los aspectos técnicos de los avatares IA de HeyGen y su papel en el enriquecimiento del contenido de vídeo. La narrativa explora cómo la renovación de una suscripción desbloquea funciones avanzadas de edición de vídeo, permitiendo la creación de contenido educativo atractivo. El estilo visual es educativo e informativo, con animaciones y diagramas detallados, mientras que el audio es tranquilo e instructivo, guiando a los espectadores a través del proceso. Destacando la función de subtítulos/captions, este vídeo es ideal para aquellos que buscan elevar sus materiales de formación con tecnología de vanguardia.
Copia el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira tu vídeo cobrar vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Cómo funciona la renovación de suscripción para tu creador de videos

Gestiona fácilmente la renovación de tu suscripción y continúa creando videos impresionantes con nuestro editor de video IA.

1
Step 1
Seleccione su plan de suscripción
Elige el plan de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestras opciones de precios están diseñadas para ofrecer flexibilidad, asegurando que tengas acceso a las funciones de edición de video que requieres.
2
Step 2
Activar la renovación automática
Activa la función de renovación automática para asegurar un acceso ininterrumpido a nuestras herramientas de creación de vídeos. De esta manera, podrás centrarte en tus proyectos creativos sin preocuparte por las renovaciones manuales.
3
Step 3
Acceder al Editor de Video IA
Una vez que tu suscripción esté activa, sumérgete en nuestro editor de video con IA. Utiliza funciones avanzadas como la conversión de texto a video a partir de un guion y la generación de voz en off para mejorar tus proyectos de video.
4
Step 4
Contactar con Atención al Cliente
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la renovación de su suscripción, nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarle. Póngase en contacto para obtener asistencia rápida y profesional.

El editor de vídeo con IA de HeyGen simplifica los procesos de renovación de suscripciones creando vídeos atractivos que resaltan los planes de suscripción y las opciones de precios. Aprovecha las herramientas de creación de vídeo de HeyGen para mejorar la atención al cliente e incrementar las tasas de renovación.

Impulsa la participación en la formación con IA

Enhance customer understanding of subscription features and auto-renewal processes with informative and engaging training videos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo gestiona HeyGen la renovación de la suscripción?

HeyGen ofrece un proceso de renovación de suscripción sin interrupciones con opciones de renovación automática para garantizar el acceso ininterrumpido a sus avanzadas herramientas de creación de video. Puedes gestionar fácilmente los ajustes de tu suscripción a través de tu cuenta.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos destacado?

HeyGen se destaca como creador de videos al ofrecer características impulsadas por IA como la conversión de texto a video a partir de un guion y la generación de voz en off, permitiendo a los creadores producir videos de calidad profesional sin esfuerzo.

¿Puede el editor de video con IA de HeyGen mejorar mis proyectos de video?

Sí, el editor de vídeo con IA de HeyGen ofrece potentes funciones de edición de vídeo, incluyendo plantillas, escenas y controles de marca, para mejorar tus proyectos de vídeo con facilidad y precisión.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen ofrece una variedad de herramientas creativas, como una biblioteca de medios con soporte de stock y redimensionamiento según la proporción del aspecto, para ayudarte a crear videos visualmente impactantes y adaptados a las necesidades de tu marca.

