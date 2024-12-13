Elige Tu Creador de Vídeos de Planes de Suscripción Ideal

Explora planes de precios flexibles para nuestro creador de vídeos AI; transforma guiones en vídeos impresionantes sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo explicativo de 30 segundos, enérgico y dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen puede ser su 'creador de vídeos de planes de suscripción' definitivo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando elementos infográficos y cortes rápidos, mientras que el audio mantiene un tono optimista y alentador. Destaca la facilidad de crear contenido atractivo generando visuales de alta calidad directamente desde tu guion usando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para articular varios planes de precios sin complejidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo persuasivo de 45 segundos dirigido a usuarios actuales de la prueba gratuita de HeyGen o suscriptores del plan básico, animándolos a 'mejorar el plan' a un 'plan anual'. El estilo visual debe ser aspiracional y demostrar crecimiento, con transiciones dinámicas entre escenas. La capacidad de generación de voz en off debe transmitir un mensaje claro y confiado sobre las características ampliadas y el valor, enfatizando cómo la mejora desbloquea un mayor potencial creativo y ahorros.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo educativo de 60 segundos, pero atractivo, para profesionales de marketing y creadores de contenido nuevos en el vídeo AI, ilustrando los beneficios de la 'prueba gratuita' de HeyGen y la flexibilidad de sus opciones de 'plan mensual'. El estilo visual debe ser acogedor y demostrativo, usando texto en pantalla y una voz amigable para guiar al espectador. Muestra el diseño intuitivo comenzando con plantillas y escenas predefinidas, y demuestra claramente lo fácil que es añadir subtítulos/captions.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional de 30 segundos, moderno y elegante, diseñado para startups y equipos de marketing, destacando a HeyGen como el principal 'creador de vídeos AI' con 'planes de precios' transparentes. El estilo visual debe ser rápido con gráficos de vanguardia y una pista de fondo de alta energía. Utiliza avatares AI realistas para transmitir rápidamente mensajes clave, demostrando la eficiencia de la plataforma y cómo su robusta biblioteca de medios/soporte de stock puede mejorar cualquier proyecto de vídeo.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Planes de Suscripción

Elige y gestiona sin problemas tu suscripción al creador de vídeos AI para desbloquear potentes herramientas de creación y dar vida a tu visión.

1
Step 1
Explora Planes de Precios
Descubre la gama de planes de precios flexibles disponibles, incluyendo una prueba gratuita para experimentar características clave como la creación con plantillas y escenas profesionales antes de comprometerte.
2
Step 2
Selecciona Tu Plan Ideal
Elige el plan mensual o anual que mejor se adapte a tus necesidades de producción, desbloqueando capacidades avanzadas como la generación de vídeos con avatares AI realistas.
3
Step 3
Mejora Tu Suscripción
Mejora fácilmente tu plan de suscripción actual a medida que crecen tus necesidades, ampliando tu almacenamiento disponible y acceso a más características premium.
4
Step 4
Crea Vídeos Impulsados por AI
Utiliza todo el potencial de tu plan elegido para comenzar a crear vídeos atractivos, aprovechando características como Texto a vídeo desde guion para convertir rápidamente tus ideas en visuales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

Desarrolla vídeos AI atractivos para mostrar el éxito de los clientes, construyendo confianza y atrayendo nuevos suscriptores a tu servicio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ofrece HeyGen una valiosa experiencia como creador de vídeos de planes de suscripción?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos AI profesionales de manera eficiente, ofreciendo una experiencia robusta como creador de vídeos AI que maximiza tu inversión. Nuestra plataforma agiliza la producción de vídeos con herramientas avanzadas de AI, asegurando la creación de contenido impactante.

¿Qué hace de HeyGen un líder como creador de vídeos AI para diversas necesidades de contenido?

HeyGen se destaca al proporcionar avatares AI avanzados y una funcionalidad fluida de texto a vídeo desde guion, simplificando la creación de contenido de alta calidad. Es un creador de vídeos integral diseñado para satisfacer diversas demandas de producción de manera eficiente.

¿Puedo experimentar las capacidades de HeyGen con una prueba gratuita?

Sí, HeyGen ofrece una prueba gratuita para explorar sus potentes características, incluyendo texto a vídeo desde guion y avatares AI. Esto te permite probar nuestras herramientas avanzadas de AI y ver cómo puedes crear vídeos de alta calidad sin problemas.

¿Qué beneficios obtengo con HeyGen como mi solución de creador de vídeos AI?

HeyGen proporciona características robustas como controles de marca y soporte para varios redimensionamientos y exportaciones de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos se alineen con tu marca. Como creador de vídeos AI, ofrece eficiencia y calidad para todas tus necesidades de contenido.

