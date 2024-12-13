Desarrolla un vídeo de introducción de 30 segundos para un SaaS dirigido a nuevos usuarios, enfocado a gestores de producto, que presente una estética visual limpia y profesional y un tono de audio calmado y tranquilizador. Este vídeo debe introducir las funcionalidades clave de la plataforma de manera efectiva, aprovechando las plantillas personalizables de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y guiar a los usuarios a través de los pasos iniciales sin problemas.

