Creador de Vídeos para Cajas de Suscripción: Crea Promociones Atractivas

Diseña vídeos de marketing de alta conversión para tu servicio de suscripción, potenciados por avatares de AI realistas que captan la atención de tu audiencia.

Crea un vídeo promocional convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas que lanzan nuevas cajas de suscripción, destacando la emoción de una experiencia de unboxing. El estilo visual debe ser brillante y moderno, mostrando muestras de productos diversos, complementado por una voz en off entusiasta y clara. Enfatiza cómo la generación de voz en off de HeyGen simplifica la narración y cómo las plantillas y escenas pre-diseñadas aceleran la creación de contenido de vídeo para cajas de suscripción.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de marketing pulido de 60 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico que necesitan mostrar nuevos productos de manera efectiva. El vídeo debe adoptar una estética visual profesional y elegante con cortes dinámicos y transiciones suaves, narrado por un avatar de AI para mantener una voz de marca consistente. Ilustra la facilidad de crear contenido de vídeo de productos de alta calidad aprovechando los avatares de AI de HeyGen y su funcionalidad de texto a vídeo desde guion, convirtiendo conceptos escritos en vídeos de marketing persuasivos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo enérgico de 30 segundos específicamente para gestores de redes sociales y creadores de contenido que buscan aumentar el compromiso en sus plataformas. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando texto en pantalla audaz sincronizado con una pista de fondo animada. Muestra cómo HeyGen permite una creación de contenido eficiente al agregar automáticamente subtítulos/captions y proporcionar acceso a una rica biblioteca de medios/soporte de stock, haciendo que sea sencillo generar contenido viral para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo explicativo integral de 90 segundos diseñado para empresas SaaS o educadores, simplificando una característica de software compleja o un concepto educativo. El enfoque visual debe ser limpio, instructivo y fácil de seguir, con un tono de audio amigable y accesible. Destaca cómo los usuarios pueden personalizar sus narrativas usando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y asegurar que su mensaje llegue perfectamente a varias plataformas con el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones, transformando ideas complejas en vídeos explicativos accesibles.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Cajas de Suscripción

Crea vídeos promocionales y de marketing atractivos para tu caja de suscripción sin esfuerzo con nuestro Agente de Vídeo AI, asegurando contenido atractivo para redes sociales.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando de nuestra diversa gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente, adaptadas para promociones de cajas de suscripción, para establecer rápidamente el escenario para tu mensaje.
2
Step 2
Añade la Historia de Tu Producto
Aprovecha nuestras capacidades de texto a vídeo pegando tu guion o detalles del producto. Nuestro AI transformará tu texto en voces en off y visuales atractivos sin esfuerzo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca y Avatar
Integra tus controles de marca con logotipos y colores personalizados. Mejora aún más el compromiso seleccionando un avatar de AI para presentar tu caja de suscripción de manera hermosa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Contenido
Finaliza tus vídeos de marketing exportándolos en varios formatos de aspecto, listos para todas las plataformas de contenido de redes sociales, y cautiva a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en contenido de vídeo auténtico y atractivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing y promocionales?

HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos de marketing profesionales y contenido promocional atractivo sin requerir experiencia extensa en producción de vídeo o equipo.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la creación de marca y vídeos?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos para integrar logotipos y colores de marca, junto con una diversa selección de plantillas de vídeo para ayudar a los usuarios a crear vídeos de marketing y de productos únicos y coherentes.

¿Puede HeyGen ser utilizado como un creador de vídeos de productos efectivo para comercio electrónico y redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos de productos ideal, permitiendo a las empresas producir vídeos de productos de alta calidad, contenido atractivo para redes sociales y vídeos publicitarios impactantes con facilidad, aprovechando sus características impulsadas por AI para una rápida creación de contenido.

¿Qué tan eficiente es el editor de vídeo en línea de HeyGen para los flujos de trabajo de creación de contenido?

El editor de vídeo en línea intuitivo de HeyGen, con una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar y potentes capacidades de texto a vídeo, simplifica significativamente el proceso de creación de contenido, empoderando a los usuarios para producir rápidamente vídeos de calidad profesional para diversas aplicaciones.

